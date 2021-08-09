Beşiktaş Alex Teixeira'yu böyle duyurdu! "Siz istedeniz ben geliyorum"

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, siyah-beyazlı kulübe imza atmak için yola çıktı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızın transferini sosyal medyadan paylaşılan video ile duyurdu. Paylaşılan videoda Alex Teixeira, "Siz istediniz ben geliyorum" ifaderini kullandı.