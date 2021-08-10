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Giriş Tarihi: 10.8.2021 08:07 Son Güncelleme: 10.8.2021 08:16

Beşiktaş, Mert Günok'u da transfer ediyor! Diego Costa ve Ghezzal...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş, Mert Günok’u da transfer ediyor! Diego Costa ve Ghezzal...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mert Günok ile anlaşan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ile de ortak noktada buluşarak tecrübeli kaleciyi Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek istiyor. Saat 14.00'te Rachid Ghezzal'a kavuşacak olan Beşiktaş, Diego Costa'dan da 7 milyon Euro'luk ücretinde indirim bekliyor.

Şampıyonlar Ligi'ni de düşünerek kalesine tecrübeli bir isimle takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Mert Günok'la anlaştı.

Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'i ikna için çalışıyor. 32 yaşındaki milli eldiven için 700 bin Euro bonservis ve takasta bir oyuncu teklifine İstanbul ekibi, 1 milyon 250 bin Euro talebiyle karşılık verdi.

Takasın gündemden çıkmasının ardından, 1 milyon Euro civarında buluşularak transfere nokta koyulması ve Mert'in 2 yıllık imzayı atarak ligin ilk haftasında cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetişmesi hedefleniyor.

SONUNA KADAR DIEGO COSTA

Bu arada Beşiktaş'ın santrfor gündeminde yer alan iki golcüden Diego Costa odak noktası haline geldi. Luuk de Jong'un ikna olmaması, Chuba Akpom'un ise birinci santrfor olarak düşünülmemesi Kartal'ın önceliğinin Costa olmasını sağladı.

Siyah-Beyazlılar iki yıllık toplam 6 milyon Euro önerdiği ancak 7 milyon Euro yanıtı aldığı 32 yaşındaki oyuncunun istediği rakamı aşağı çekmesini bekliyor.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun da devreye girdiği belirtilirken Beşiktaş son ana kadar Costa'dan sonuç almayı bekleyecek. Olumsuz bir durum halinde yeni adaylar gündeme gelecek.

GHEZZAL SAAT 14.00'TE GELİYOR

Öte yandan Beşıktaş'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunda asistleriyle başrolü oynayan Rachid Ghezzal muradına erdi. Yönetime "Beni sezon açılışına yetirtirin" diye haber gönderen Cezayirli oyuncunun lisansının Ç.Rizespor ile oynanacak ilk maça yetişmesi için imzalar da fax yoluyla atılmıştı.

29 yaşındaki yıldız futbolcunun Leicester City ile geçirdiği kamp ve hazırlık maçları dönemleri sayesinde fiziksel olarak bir eksiği bulunmadığı, forma giymeye hazır olduğu ifade edildi. Ghezzal bugün özel uçakla saat 14.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek.

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Beşiktaş, Mert Günok'u da transfer ediyor! Diego Costa ve Ghezzal...
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