Kim Min-jae’den sonra Fenerbahçe’ye bir Asyalı daha! Hee-Chan Hwang...

Fenerbahçe, Çin ekibi Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-jae transferinden sonra Asya'dan bir transfer daha düşünüyor. Sarı-lacivertliler için 1996 doğumlu Hee-Chan Hwang Fenerbahçe için alternatifler arasında. Ayrıca Fenerbahçe, Uzakdoğu'dan bir reklam anlaşması yapmak istiyor.
A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Uzakdoğu piyasasından bir reklam anlaşması olabilir. Fenerbahçe, bir Asyalı oyuncu daha transfer edebilir. 1996 doğumlu Hee-Chan Hwang Fenerbahçe için alternatifler arasında.
Fenerbahçeliler Sörloth konusundaki olumsuz haberlere kulak atmasınlar. Sörloth'un Fenerbahçe konusunda negatif bir bakış açısı yok.
25 yaşındaki Güney Koreli forvet, geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı ve 3 asist kaydetti.