Kim Min-jae’den sonra Fenerbahçe’ye bir Asyalı daha! Hee-Chan Hwang...

Fenerbahçe, Çin ekibi Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-jae transferinden sonra Asya'dan bir transfer daha düşünüyor. Sarı-lacivertliler için 1996 doğumlu Hee-Chan Hwang Fenerbahçe için alternatifler arasında. Ayrıca Fenerbahçe, Uzakdoğu'dan bir reklam anlaşması yapmak istiyor.