Son dakika: Romelu Lukaku Chelsea’ye Michy Batshuayi Beşiktaş’a! Golcü transferinde sıcak gelişme...

Son dakika haberi... Beşiktaş, golcü transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Diego Costa ve Luuk de Jong transferlerinde bekleyişini sürdürüyor. Ancak artık oyalanmak istemeyen Beşiktaş, Lukaku Chelsea'ye transferi sonrası 27 yaşındaki Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi gündemine aldı.
Beşiktaş, golcü transferinde Diego Costa ve Luuk de Jong konusunda artık beklemek istemiyor. Siyah-beyazlılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
İngiliz yayın oragnı Daily Express'in haberine göre, Chelsea'nin 27 yaşındaki Belçikalı forveti Michy Batshuayi, takımdan ayrılmayı ve Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği iddia edildi.
LUKAKU CHELSEA'YE YAKIN!
Londra ekibi, yeni sezon için Inter'den eski yıldızı Romelu Lukaku transferinde son aşamay geldi.
Maviler'in kadrosunda forvet bölgesinde Michy Batshuayi'nin dışında ayrıca Timo Werner ve Tammy Abraham da bulunuyor.
SON MAÇTA KADRODA YOK!
Michy Batshuayi, dün Chelsea'nin penaltılarda Villarrel'i 6-5 mağlup ettiği Süper Kupa finalinde kadroda yer almadı.
Diego Costa ve Luuk de Jong transferlerinde artık oyalanmak istemeyen Beşiktaş, Belçikalı golcü için girişimlere başladı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO!
A Spor Muhabiri Servan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre, Chelsea Michy Batshuayi'nin kontratını uzatıp kiralayacak ya da bonservisiyle verecek.
Beşiktaş durumunu sordu. Bonservis için 5 milyon euro konuşuluşuyor. Pazarlık yapılıyor. Batshuayi yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
Batshuayi, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ta çıktığı 20 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.