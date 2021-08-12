Son dakika: Trabzonspor Molde karşısında tur arıyor! İşte Abdullah Avcı’nın ilk 11’i...

Ülkemizin Avrupa'daki sıralaması için büyük önem taşıyan Molde maçı 19:00'da başlayacak. A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek Molde - Trabzonspor maçını, sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Geçen haftaki karşılaşma 3-3 berabere bitmişti. Yusuf Sarı'nın düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Bakasetas kaçırmıştı.
SON DAKİKA: TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU! SOL BEKTE BRUNO PERES...
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Molde karşısında sağ bekte Serkan Asan, sol bekte Bruno Peres'i tercih etti.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Peres, Berat, Marek Hamšík, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Arda, Atakan, İsmail Köybaşı, Hüseyin, Trondsen, Faruk Can, Murat Cem, A. Parmak, Yunus, Yusuf Sarı
Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen
Trabzonspor'un bu maçtaki en büyük kozları Hamsik, Gervinho, Bakasetas ve Nwakaeme olacak.
MOLDE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek Molde - Trabzonspor maçı berabere biterse karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da skor değişmezse tur atlayan takım penaltılar sonucu belli olacak.
Trabzonspor'un Parma'dan transfer ettiği Cornelius, UEFA listesinde olmadığı için Molde maçında kadroda yok.