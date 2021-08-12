Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Molde karşısında tur arıyor! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i...
Giriş Tarihi: 12.8.2021 17:37 Son Güncelleme: 12.8.2021 17:46

Son dakika: Trabzonspor Molde karşısında tur arıyor! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i...

Son dakika: Trabzonspor Molde karşısında tur arıyor! İşte Abdullah Avcı’nın ilk 11’i...

Son dakika... Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Norveç'te tur arıyor! Molde ile karşı karşıya gelen bordo mavililer ilk maçta galibiyeti son anda kaçan penaltıyla kaçırmıştı. Bu sezon Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Dorukhan, Cornelius gibi transferler yapan Trabzonspor turun da favorisi. Cornelius UEFA lisansında olmadığı için bu maçta forma giyemeyecek. İşte Trabzonspor'un ilk 11'i...

Ülkemizin Avrupa'daki sıralaması için büyük önem taşıyan Molde maçı 19:00'da başlayacak. A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek Molde - Trabzonspor maçını, sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Geçen haftaki karşılaşma 3-3 berabere bitmişti. Yusuf Sarı'nın düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Bakasetas kaçırmıştı.

SON DAKİKA: TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU! SOL BEKTE BRUNO PERES...

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Molde karşısında sağ bekte Serkan Asan, sol bekte Bruno Peres'i tercih etti.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Peres, Berat, Marek Hamšík, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Arda, Atakan, İsmail Köybaşı, Hüseyin, Trondsen, Faruk Can, Murat Cem, A. Parmak, Yunus, Yusuf Sarı

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen

Trabzonspor'un bu maçtaki en büyük kozları Hamsik, Gervinho, Bakasetas ve Nwakaeme olacak.

MOLDE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek Molde - Trabzonspor maçı berabere biterse karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da skor değişmezse tur atlayan takım penaltılar sonucu belli olacak.

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor'un Parma'dan transfer ettiği Cornelius, UEFA listesinde olmadığı için Molde maçında kadroda yok.

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Son dakika: Trabzonspor Molde karşısında tur arıyor! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i...
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