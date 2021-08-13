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Giriş Tarihi: 13.8.2021 19:13 Son Güncelleme: 13.8.2021 19:38

Son dakika: Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! Son şampiyon Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor 11'i belli oldu...

Son dakika: Süper Lig’de yeni sezon başlıyor! Son şampiyon Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor 11’i belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma ile açılışını yapıyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada son şampiyon Beşiktaş ve Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detaylarını ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Son dakika... Süper Lig'de özlem sona eriyor. 2021-2022 sezonu Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçıyla birlikte start alıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarının devam ettiği sırada başlayacak yeni sezon, yüzde 50 taraftar kapasitesiyle oynanacak. Son şampiyon Beşiktaş, kendi evinde ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Bu sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Valentin Rosier, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın transferlerini resmen tamamladı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kadrosunda şampiyonluklara giden yolda büyük bir katkı sağlayan Rosier ve Ghezzal'ın Çaykur Rizespor maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği Alex Teixeira ise Kovid-19 karantinası nedeniyle ligin ilk haftasında forma şansı bulamayacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, Nkoudu, Kenan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Alper, Sabo, Remy

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Son dakika: Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! Son şampiyon Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor 11'i belli oldu...
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