PSG’nin Strasbourg maçında 5 eksik! Messi, Neymar, Ramos, Di Maria ve Donnarumma yok...

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun 2. haftasında Paris Saint Germain sahasında Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Paris ekibinde yeni transferler Lionel Messi, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma maç kadrosunda bulunmazken diğer iki transfer Hakimi ve Wijnaldum ise kadroda yer aldı.