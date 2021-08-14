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Giriş Tarihi: 14.8.2021 12:44

PSG'nin Strasbourg maçında 5 eksik! Messi, Neymar, Ramos, Di Maria ve Donnarumma yok...

PSG’nin Strasbourg maçında 5 eksik! Messi, Neymar, Ramos, Di Maria ve Donnarumma yok...

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun 2. haftasında Paris Saint Germain sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Paris ekibinde yeni transferler Lionel Messi, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma maç kadrosunda yer almadı.

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun 2. haftasında Paris Saint Germain sahasında Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Paris ekibinde yeni transferler Lionel Messi, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma maç kadrosunda bulunmazken diğer iki transfer Hakimi ve Wijnaldum ise kadroda yer aldı.

Yeni transferler Lionel Messi henüz hazır değilken Sergio Ramos'un ise hafif sakatlığı olduğu belirtildi. Ayrıca İtalyan file bekçisi Donnarumma da maç kadrosunda yer almadı.

PSG'den 3 yeni transferin yanı sıra yıldız isimler Neymar ve Angel Di Maria da maç kadrosuna alınmadı.

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PSG'nin Strasbourg maçında 5 eksik! Messi, Neymar, Ramos, Di Maria ve Donnarumma yok...
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