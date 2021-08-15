10 madde Belçikalı Balotelli!

1- 2 Ekim 1993 Brüksel doğumlu Michy Batshuayi, Demokratik Kongo kökenli. Babası Pino ve annesi Leya, 1980'li yıllardaBrüksel'e göç eden bir çift.
2- BATSHUAYI'NIN kuzeni Aaron Leya İsekada futbolcu. İngiltere Championship ekibiBarnsley takımında oynuyor.
3- ALTYAPI yıllarında süratiyle dikkat çekerken,topla oynamayı çok sevdiğindenarkadaşları tarafından'bencil' olarak nitelendiriliyordu.Standard Liege kulübünde KevinMirallas, Axel Witsel, MarouaneFellaini, Eliaquim Mangala ve NacerChadli'nin yetiştiği altyapının ürünü.
4- 2011-12 sezonunda 7, ertesi yıl 12 ve Marsilya'ya transferi öncesi 22 gol atan Batsuayi'yi Fransız kulübüne transfer edenkişi Arjantinli teknik adamBielsa'ydı.
5- ANDREPIERRE Gignac'ın 1. santrfor olduğu Marsilya'da 26 maçta 9 gol atan Batshuayi ertesi sezon kulüpten birçok ismin ayrılmasının ardından 43 maçta 21 gol attı.
6- CHELSEA'YE transferinden bir yıl önce 28 Mart 2015'te Belçika Milli Takımformasını, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 5-0 yendikleri karşılaşmada giydi. 35 kez milli olanBatshuayi'nin 22 golü var.
7- ANTONIO Conte döneminde Chelsea'ye 39 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve takımın Belçikalı yıldızı Eden Hazard'la bir araya gelen Batshuayi, o günlerde Londrakulübü taraftarlarına efsane yıldızlarıDrogba'yı hatırlatıyordu.
8- CHELSEA'NIN 2017'de şampiyonolan kadrosunda yer alanBatshuayi ertesi sezonun ikinciyarısını Valencia'da kiralık geçirdi.Aynı transfer döneminde Fenerbahçede onun peşindeydi.
9- ÇİZGİ romanlara ve çizgi filmlere karşı büyük ilgisi olan 'Batsman' çok geniş bir oyuncak koleksiyonuna sahip. Süper kahramanlarında figürlerinibiriktiriyor.
10- BATSHUAYI, bir dönem Avrupa'da Belçikalı Balotelli olarak anılıyordu.