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Giriş Tarihi: 15.8.2021

10 madde Belçikalı Balotelli!

BÜLENT TİMURLENK BÜLENT TİMURLENK
10 madde Belçikalı Balotelli!
1- 2 Ekim 1993 Brüksel doğumlu Michy Batshuayi, Demokratik Kongo kökenli. Babası Pino ve annesi Leya, 1980'li yıllarda Brüksel'e göç eden bir çift.

2- BATSHUAYI'NIN kuzeni Aaron Leya İseka da futbolcu. İngiltere Championship ekibi Barnsley takımında oynuyor.

3- ALTYAPI yıllarında süratiyle dikkat çekerken, topla oynamayı çok sevdiğinden arkadaşları tarafından 'bencil' olarak nitelendiriliyordu. Standard Liege kulübünde Kevin Mirallas, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Eliaquim Mangala ve Nacer Chadli'nin yetiştiği altyapının ürünü.

4- 2011-12 sezonunda 7, ertesi yıl 12 ve Marsilya'ya transferi öncesi 22 gol atan Batsuayi'yi Fransız kulübüne transfer eden kişi Arjantinli teknik adam Bielsa'ydı.

5- ANDREPIERRE Gignac'ın 1. santrfor olduğu Marsilya'da 26 maçta 9 gol atan Batshuayi ertesi sezon kulüpten birçok ismin ayrılmasının ardından 43 maçta 21 gol attı.

6- CHELSEA'YE transferinden bir yıl önce 28 Mart 2015'te Belçika Milli Takım formasını, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 5-0 yendikleri karşılaşmada giydi. 35 kez milli olan Batshuayi'nin 22 golü var.

7- ANTONIO Conte döneminde Chelsea'ye 39 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve takımın Belçikalı yıldızı Eden Hazard'la bir araya gelen Batshuayi, o günlerde Londra kulübü taraftarlarına efsane yıldızları Drogba'yı hatırlatıyordu.

8- CHELSEA'NIN 2017'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Batshuayi ertesi sezonun ikinci yarısını Valencia'da kiralık geçirdi. Aynı transfer döneminde Fenerbahçe de onun peşindeydi.

9- ÇİZGİ romanlara ve çizgi filmlere karşı büyük ilgisi olan 'Batsman' çok geniş bir oyuncak koleksiyonuna sahip. Süper kahramanların da figürlerini biriktiriyor.

10- BATSHUAYI, bir dönem Avrupa'da Belçikalı Balotelli olarak anılıyordu.

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10 madde Belçikalı Balotelli!
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