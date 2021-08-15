Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibi ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Randers Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Manzano'nun yardımcıları Diego Barbero ve Angel Nevado olacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Jose Maria Sanchez yapacak.