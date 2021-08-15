Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Giriş Tarihi: 15.8.2021 15:45

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu. Randers-Galatasaray maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano, Fenerbahçe - HJK Helsinki mücadelesini Fransız Benoit Bastien, Trabzonspor-Roma karşılaşmasını ise Sloven Matej Jug yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibi ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Randers Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Manzano'nun yardımcıları Diego Barbero ve Angel Nevado olacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Jose Maria Sanchez yapacak.

Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Fenerbahçe'nin bu turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile sahasında yapacağı ilk maçı ise Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Nejc Kajtazovic üstlenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Paris'te masaya oturdular
Yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor: Gözler 3600 ek gösterge için atılacak adımlara çevrildi
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Bahçeli’den taziye
Kahramanmaraş uçak kazası sonrası acı detay: Pilotun vasiyeti ağlattı!
SON DAKİKA! Boupendza'nın takım arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor! Samatta'yı da kabul ederlerse...
Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
Devletimiz sağolsun çocuklarımı kurtardı
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in aklı 2 yıldız transferde! 12 milyon Euro istiyorlar
Son dakika... Meteoroloji'den 3 il için şiddetli yağış uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA