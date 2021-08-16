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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Pereira ile disiplin geldi!

Pereira ile disiplin geldi!

Tisserand: “Yeni sisteme geçtik ve alışıyoruz. Almanya’da bu sistemle oynamıştım. Teknik direktörümüz ile birlikte takıma disiplin geldi.”

SARI-LACIVERTLILERIN Kongolu stoperi Marcel Tisserand, teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı. 'Disiplin' vurgusu yapan deneyimli oyuncu, "Teknik direktörümüzün katılmasıyla yeni sisteme yoğunlaştık ve yavaş yavaş alıştığımızı söyleyebilirim. Almanya'da bu sistemle oynadığım için biraz daha yakından tanıyorum. Teknik direktörümüzün gelişiyle disiplin de geldi. Hocamız takıma disiplin getirdi" dedi. Miha Zajc ise şu ifadeleri kullandı: "İyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk maçımızda, ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele önemliydi. Bazı bölümlerde zorluklar yaşadık ama 3 puanla ayrılıyor olmak mutluluk."

PEREİRA'NIN AKLI BUTA'DA!
PORTEKIZ basını, F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın aklının Aurelio Buta'da olduğunu iddia etti. Adana Demirspor karşısında sağ kanadı Osayi ile kullanan Portekizli teknik adam, Royal Antwerp forması giyen sağ beki de istiyor. Sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler temaslarını sıklaştırırken hem sağ bek hem de orta sahanın sağında oynaması nedeniyle Pereira'nın ideal ismi olduğu da vurgulandı.

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