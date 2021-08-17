Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Messi’yi kaybeden Barcelona yeni yıldız transferi için adayını buldu: Pierre Emerick Aubameyang!
Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:43 Son Güncelleme: 17.8.2021 11:59

Messi’yi kaybeden Barcelona yeni yıldız transferi için adayını buldu: Pierre Emerick Aubameyang!

Messi’yi kaybeden Barcelona yeni yıldız transferi için adayını buldu: Pierre Emerick Aubameyang!

Dünya yıldızı Lionel Messi’yi kaybeden Barcelona’da yeni kan arayışları devam ediyor. Forvet için en büyük aday olan Arsenal’in yıldız golcüsü Pierre Emerick Aubameyang Barcelona’ya yakın. Barcelona bu transferde Coutinho’yu takas olarak kullanmayı düşünüyor. İşte bomba transfer iddiasının detayları…

Mess'yi PSG'ye kaptıran Barcelona yeni yıldız transferi için harekete geçti. Forvet arayışlarına devam eden Katalan ekibi Gabonlu golcü yıldız Pierre Emerick Aubameyang'ı gündemine aldı.

GÖZLER BARCELONA'NIN YENİ HAMLESİNDE

Dün kulübün 1.1 milyar sterlin borcu olduğu açıklandı. Kulübün mali problemler yaşamasından ve La Liga'nın koyduğu şartlar sebebiyle Mess'yi kaybetmesinin ardından gözler yeni yapılacak transfere çevrildi. Barcelona bu sezon forvete sadece Depay'ı transfer etti.

BARCELONA AUBAMEYANG İÇİN HAREKETE GEÇECEK

Forvet için Arsenal'in golcü ismi Aubameyang transferi için harekete geçen Barcelona, bir diğer yıldız oyuncusu Coutinho'yu bu transferde takas olarak kullanmayı planlıyor.

AUBAMEYANG İLK MAÇINDA FORMA GİYMEDİ

Geçen sene 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Aubameyang 2024 yılına kadar Londra ekibinde forma giyecek. Fakat istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Aubameyang eleştirilerin hedefinde. Arsenal'in bu sezon Brentford'a 2-0 kaybettikleri ilk lig maçında Aubameyang ve diğer forvet Lacazette forma giymedi.

Ocak 2018 yılında o dönem 60 milyon sterlin ücretle rekor bedelle Arsenal'e transfer olan Aubameyang, geçen sezon 10'u ligde olmak üzere toplamda 14 gol kaydetti.

AUBAMEYANG VE LACAZETTE'NİN ARSENAL İLE SORUNLARI VAR İDDİASI!

Arsenal'in eski savunma oyuncusu Kevin Campbell, Sky Sports News'e konuştu. Campbell, Aubameyang'ın ve Lacazette'nin tahminimce Arselan ile sıkıntıları var. Brentford maçında neden oynamadılar bilemiyorum. Bir sebebi varsa açıklamaları gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri... Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
SON DAKİKA: İşte Marcao krizi sonrası yaşananlar! Maç biter bitmez soyunma odası karıştı Arda Turan...
Son dakika: Galatasaray'daki kavga skandalı sonrası şok sözler! "Utanmaz, Marcao sana küfür etsem..."
Son dakika: Marcao, Kerem'e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı
Son dakika | Yangın bölgelerinden dikkat çeken detay: Sevindiren haber
SON DAKİKA | Sel evini doldurdu! 30 santimetre boşlukta 2,5 saat yaşam mücadelesi verdi
Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında skandal anlar! Son dakika haberi: Takım arkadaşına saldırdı...
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
Son dakika haberi... ABD yönetiminde Afganistan şoku! 46 yıl sonra aynı kareler
Son dakika haberi... Emekli ve memura 3600 ek gösterge zammı: 1.8 milyon kişi yararlanacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi’yi kaybeden Barcelona yeni yıldız transferi için adayını buldu: Pierre Emerick Aubameyang!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA