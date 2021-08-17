Messi’yi kaybeden Barcelona yeni yıldız transferi için adayını buldu: Pierre Emerick Aubameyang!

Mess'yi PSG'ye kaptıran Barcelona yeni yıldız transferi için harekete geçti. Forvet arayışlarına devam eden Katalan ekibi Gabonlu golcü yıldız Pierre Emerick Aubameyang'ı gündemine aldı.
GÖZLER BARCELONA'NIN YENİ HAMLESİNDE
Dün kulübün 1.1 milyar sterlin borcu olduğu açıklandı. Kulübün mali problemler yaşamasından ve La Liga'nın koyduğu şartlar sebebiyle Mess'yi kaybetmesinin ardından gözler yeni yapılacak transfere çevrildi. Barcelona bu sezon forvete sadece Depay'ı transfer etti.
AUBAMEYANG İLK MAÇINDA FORMA GİYMEDİ
Geçen sene 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Aubameyang 2024 yılına kadar Londra ekibinde forma giyecek. Fakat istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Aubameyang eleştirilerin hedefinde. Arsenal'in bu sezon Brentford'a 2-0 kaybettikleri ilk lig maçında Aubameyang ve diğer forvet Lacazette forma giymedi.
Ocak 2018 yılında o dönem 60 milyon sterlin ücretle rekor bedelle Arsenal'e transfer olan Aubameyang, geçen sezon 10'u ligde olmak üzere toplamda 14 gol kaydetti.
AUBAMEYANG VE LACAZETTE'NİN ARSENAL İLE SORUNLARI VAR İDDİASI!
Arsenal'in eski savunma oyuncusu Kevin Campbell, Sky Sports News'e konuştu. Campbell, Aubameyang'ın ve Lacazette'nin tahminimce Arselan ile sıkıntıları var. Brentford maçında neden oynamadılar bilemiyorum. Bir sebebi varsa açıklamaları gerekiyor.