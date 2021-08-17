Messi’yi kaybeden Barcelona yeni yıldız transferi için adayını buldu: Pierre Emerick Aubameyang!

GÖZLER BARCELONA'NIN YENİ HAMLESİNDE

Dün kulübün 1.1 milyar sterlin borcu olduğu açıklandı. Kulübün mali problemler yaşamasından ve La Liga'nın koyduğu şartlar sebebiyle Mess'yi kaybetmesinin ardından gözler yeni yapılacak transfere çevrildi. Barcelona bu sezon forvete sadece Depay'ı transfer etti.