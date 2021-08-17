Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Roma, İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 17.8.2021 13:59

Roma, İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı

AA
Roma, İngiliz santrfor Tammy Abraham’ı kadrosuna kattı

İtalya ekibi Roma, İngiltere'nin Chelsea takımından golcü futbolcu Tammy Abraham'ı renklerine bağladı.

Roma Kulübü, 23 yaşındaki Abraham'ın 40 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu. Yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek Abraham ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chelsea'nin altyapısında yetişen Nijerya asıllı santrfor, Bristol City, Swansea City ve Aston Villa'da kiralık olarak görev yapmıştı.

İngiltere Milli Takımı'nda 6 kez forma giyen Abraham, 82 maça çıkıp 30 gol kaydettiği Chelsea'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Öte yandan Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Roma, Abraham'ı kadrosuna katarak Rui Patricio, Eldor Shomurodov ve Matias Vina'nın ardından dördüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri... Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
SON DAKİKA: İşte Marcao krizi sonrası yaşananlar! Maç biter bitmez soyunma odası karıştı Arda Turan...
Son dakika: Marcao, Kerem'e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı
Son dakika: Galatasaray'daki kavga skandalı sonrası şok sözler! "Utanmaz, Marcao sana küfür etsem..."
Son dakika gelişmesi | Yangın bölgelerinden dikkat çeken detay: Sevindiren haber
SON DAKİKA || Emekli ve memura 3600 ek gösterge zammı: 1.8 milyon kişi yararlanacak...
Son dakika haberler | Sel evini doldurdu! 30 santimetre boşlukta 2,5 saat yaşam mücadelesi verdi
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
Son dakika haberler | ABD yönetiminde Afganistan şoku! 46 yıl sonra aynı kareler
Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında skandal anlar! Son dakika haberi: Takım arkadaşına saldırdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Roma, İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA