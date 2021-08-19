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Giriş Tarihi: 19.8.2021

150 bin €’ya Batshuayı

150 bin €’ya Batshuayı

Beşiktaş’ın, Chelsea’ye 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği Belçikalı golcü, imzanın ardından iddiasını gösterdi: Ben pozisyona girmeden dahi gol atabilirim

BEŞİKTAŞ yeni golcüsü Michy Batshuayi'yi resmen tanıttı. 27 yaşındaki oyuncunun transferini KAP'a bildiren siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Chelsea'ye 150 bin Euro kiralama ücreti, golcü oyuncuya da 3 milyon 165 bin Euro maaş ödeneceğini açıkladı. "Batsman" lakaplı Belçikalı futbolcu, kendisi için süper kahraman Batman konseptiyle hazırlanan transfer videosunda, "Bazıları fazlasını hak eder. Bazen de o insanlar inançlarının mükâfatını alır. Benim kişiliğimi bu kıyafetin içindeki değil, yaptıklarım tanımlar. Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim. Bana göre, karambol anlar penaltı kadar nettir. Ben neyim? Ben, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şeyim" sözlerini sarf etti. Bu arada Chelsea Kulübü de 27 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 2023'e uzatıldığını açıklayıp kendisine Beşiktaş'ta başarılar diledi.

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150 bin €’ya Batshuayı
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