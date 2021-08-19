Eriksen’in kalp krizi herkesi hüzne boğmuştu! Kaptan Kjaer o anları ilk kez anlattı!

EURO 2020 Şampiyonası'nda 12 Haziran tarihinde oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 43. dakikasında kalbi duran yıldız futbolcu Christian Eriksen bir anda yere yığılmıştı.
KAPTANDAN HAYATİ MÜDAHALE
Takım arkadaşının hemen yanına koşan kaptan Simon Kjaer ilk olarak Eriksen'in dilini boğazından çıkararak boğulmasını önlemişti.
SİMON KJAER YAŞADIĞI O ANLARI ANLATTI
Corriere della Sera'ya özel bir röportaj veren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer o an yaşadıklarını şöyle anlattı.
"DÜŞÜNMEDEN YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"
"Başkalarının yapacağı gibi, düşünmeden yapmam gerekeni yaptım. Evimizde Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçı olan biz Danimarkalılar için tarihi bir gündü. Sonra olanlar oldu."
"ÖNEMLİ OLAN TEK ŞEY..."
"Bu bir takım çalışmasıydı, oradaki rakibimiz de olsa aynısını yapardık. Hepsi bu. Önemli olan tek şey Christian'ın şu anda iyi olması. Sadece bu önemli."
"BU İLK DEFA BAŞIMA GELDİ"
"İçgüdülerim beni yönlendirdi ve yapmam gerekeni otomatik olarak yaptım. Bu ilk defa başıma geldi, umarım son da olur."
"GÖRÜNTÜLERİM UMARIM BİR FARKINDALIK YARATMIŞTIR"
Umarım görüntülerim bir farkındalık yaratmıştır. Doktorlar çok iyiydi, hemen müdahale ettiler ama belli anlarda ne yapılması gerektiğini bilmek çok önemli. Bu bir hayat kurtarabilir.
MİLAN KAPTANI KJAER'İ KAPTAN GÖRMEK İSTİYOR
Milan taraftarları Simon Kjaer'i artık bir kaptan olarak görmek istiyor. Bu konu hakkında konuşan Simon Kjaer "Zaten bir kaptanımız var ve adı Romagnoli. Aramızda büyük bir uyum ve sportiflik var. Pazubandı umurumda değil. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım." dedi.