Eriksen’in kalp krizi herkesi hüzne boğmuştu! Kaptan Kjaer o anları ilk kez anlattı!

MİLAN KAPTANI KJAER'İ KAPTAN GÖRMEK İSTİYOR

Milan taraftarları Simon Kjaer'i artık bir kaptan olarak görmek istiyor. Bu konu hakkında konuşan Simon Kjaer "Zaten bir kaptanımız var ve adı Romagnoli. Aramızda büyük bir uyum ve sportiflik var. Pazubandı umurumda değil. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım." dedi.