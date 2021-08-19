Kaptanlar üstünü çizdi!

Giresunspor maçının ardından soyunma odasına, “Marcao nerede?” diye bağırarak giren kaptan Arda, Muslera’ya da “Sakın onu savunma” diye çıkıştı. Brezilyalı önden havaalanına götürülürken, tüm takım Kerem’e destek verdi
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı. Galatasaray'dakulüp yetkilileri olaysonrası Brezilyalı stoperiherkesten önce havalimanınagötürdü. Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptanlardan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya girdi. "Marcao nerede?" diyebağıran Arda Turan,güçlükle sakinleştirildi.Arda, diğer kaptan Muslera'ya "Sakın onu savunma" uyarısında bulundu. Uruguaylı kaleci de "Yaptığıbüyük terbiyesizlik" yanıtıyla Arda'ya destek verdi ve tüm takım Kerem'den yana tavır aldı.
HALİL'E DE YAPMIŞTI
Florya'da ise akıllara, geçen sezon basına kapalı olarak Ümit Mili Takım ile oynanan hazırlık maçı geldi. Halil Dervişoğlu ile gerginlik yaşayan Marcao'nun, Halil'e yaptığı saldırının benzerini Kerem'e gösterdiği konuşulmaya başlandı. Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu da Giresun'daki kavganın ardından Kerem'in fotoğrafını paylaşmıştı.
KARAR ÇIKTI: KADRO DIŞI
GALATASARAY, Marcao hakkında kararını açıkladı. Sarı-kırmızılıların açıklamasında, "Marcao'nun tedbirençalışmalarını takımdanayrı bireysel olarak sürdürmesikararlaştırıldı.2021-2022 sezonu profesyonelfutbol disiplinyönetmeliği uyarıncaoyuncumuzun savunmasıalındıktan sonranihai olarak idari ve mali cezatebliğ edilecektir" denildi.
SATILMAYACAK
Marcao'dan savunmasını isteyen yönetim, teknik heyetten de olayla ilgili rapor bekliyor. Brezilyalı stoperin satılmasının gündemde olmadığı, 120 bin Euro para cezası verilmesinin planladığı öğrenildi. PFDK'dan 5 maç ceza alacağı öngörülen Marcao'nun, ardından affedilmesi bekleniyor.