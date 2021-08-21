Ne varsa gençlerde var!

Fenerbahçe, Helsinki karşısında 20’lik Muhammed’in golü ile kazanırken, 16 yaşındaki Arda gündem oldu. G.Saray da 22 yaşındaki Kerem sayesinde Randers karşısında nefes aldı. Kayserispor’un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar 3.5 milyon Euro’ya Avrupa’nın yolunu tuttu, Emre Demir de Barcelona ile anlaşmak üzere
Hem ligde hem de Avrupa'da sahaya çıkan takımlarımızda son günlerde genç futbolcular adlarından sıkça bahsettiriyor. Son olarak Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertlilere Avrupa'da galibiyeti getiren golü atarken, Galatasaray'da da 22 yaşındakiKerem Aktürkoğlu, Randers deplasmanında golün sahibi olan isimdi.
YETENEK İHRAÇ EDİYORUZ
Saha içi performans kadar genç futbolcular kulüplerine kazandırdıkları ile de dikkat çekiyor. Kayserispor önceki gün 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı, Rennes'e 3.5 milyon Euro'ya sattığını açıkladı. Öte yandan sarı- kırmızılı takımın formasını giyen 17 yaşındakiEmre Demir'in de Barcelona'ya yine3.5 milyon Euro'ya gitmesi bekleniyor.
16 YAŞINDA, AKLI BAŞINDA
Fenerbahçe'nin Helsinki maçında sahaya çıkan 16 yaşındaki ArdaGüler de yine heyecan uyandıran isimlerden biri oldu. Sakatlıklar sonrası forma şansı bulan Arda'nın, ağabeylerinin aksine geçtiğimiz sezonun sonunda özel bir sağlık merkezinde sakatlanmamak için risk analizi testleri yaptırdığı ortaya çıktı. Bu testler sonucundafiziksel olarakeksiklerini gören gençoyuncu, çalışmalarınıda bu yönde gerçekleştirereksakatlanmariskini minimumaindirdi.
DOĞAN ALEMDAR
Genç kaleci, Kayserispor'da 31 maçta görev yaptı.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
İlk Avrupa maçında ilk golünü atmayı başardı
KEREM AKTÜRKOĞLU G.Saray forması ile 8 gol ve 6 asistlik performansı var.
SABAH, KARE KARE YAKALADI
Muhammed Gümüşkaya, Helsinki maçında attığı golün ardından sevincini tribünlerle paylaşırken, armasını öpmek istedi. Ancak 20 yaşındaki genç futbolcu, yeni formasındaki armayı bulamadı. O anlar foto muhabirimiz Mustafa Nacar'ın objektifine böyle yansımıştı...
NE DEDİLER?
SORU: Formanın üstünde mutlaka arma olmalı mıdır?
GÜRCAN BİLGİÇ
Formayı forma yapan ÜSTÜNDEKİ ARMADIR Bir formayı forma yapan; üstündeki armadır. Bu kadar basit… Fenerbahçe Başkanı "Ben çok beğendim" diyor, aynı formayı diğer "elit" kulüplerin de giydiğinden bahsediyor. Ne yani; onlar giydi, onlaryaptı diye biz de beğenmek zorundamıyız? Genç Muhammed aslında golünü attıktan sonra en detaylı açıklamayı yaptı. Kulübüne olan sevgisini, bağlılığınıbildirmek için armayı aradı, öpecekti. Bulamadı. Arma yoksa, forma da yok çünkü. 114 yıllık bir kulübün geleneklerini temsil eden, amaçlarını hatırlatan bir arması var. Her çizginin, rengin ve resmin anlattığı bir hikâye var o armada. "Zaten formanınüstüne armalar yerleştirilmiş" diyerek basitleştirilmez bu durum. Çünkü kimse o armaları, formayı eline almadan göremez. Ali Koç'un çok iyi bildiği ticaret diliyle de ifade edelim; Lisanslı ürün dediğinizde,Fenerbahçe'yi marka yapan,formaya koyulmayan oarmadır. Armanın olmadığı bir giysi, forma değil; sadecekumaşdır.
BÜLENT TİMURLENK
Juve'nin yeni logosu da BEĞENİLMEMİŞTİ Sonda söyleyecek olanı başta söyleyelim. Bir futbolsever ve gazeteci olarak futbol hafızamda formanın üzerinde armanın mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Takımlarınklasik formalarının haricinde futbolendüstrisinin artık şart koştuğufarklı renklerde ve dizaynlarda formalarıbeğenenler olduğu gibi, tuttuklarıtakımlara yakıştırmayanlar da var. Üçüncü formalarda genelde farklı renk ve dizaynlarla pazarlama birimleri forma satışlarının artmasını belirler. Puma da bu sene globalde bu tasarı mı belirlemiş. Manchester City, Milan ve Marsilya'da da, Fenerbahçe formasının benzeri var. Kulüp olarak inisiyatif kullanıp, üçüncü formayı farklı isteyip armalı bir forma talep edebilir misiniz? Bu türden sponsorluk anlaşmalarında imzadan önce bu konular mutlaka masaya yatırılır. Sizin istekleriniz kadar bukontrat için milyonlar veren markalarında talepleri oluyor elbette. Futbolda çok şey değişti. Şimdi armanın yokluğu gözümüze batıyor olabilir. Amailk çıktığında Juventus'unyeni logosunu da dünyadahiç beğenen yoktu. Sonuçta takdir Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların…
ARMA ŞAŞKINLIĞI AVRUPA BASININDA!
AVRUPA Ligi play-off'unda HELSINKI ile oynanan karşılaşmada Muhammed'in golü attıktan sonra formadaki Fenerbahçe armasını öpmek isteyip bulamamasına şaşırması sosyal medyada gündem olmuştu. İngiliz, İspanyol ve İtalyan medyası başta olmak üzere birçok global kurum, 20 yaşındaki orta sahanın o anlarını manşete taşıdı. İşte yapılan yorumlar:
DAİLY MAİL: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor...
Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...
THE SUN: Fenerbahçe'nin golünü atan genç oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz...
Tabii ki formasında arma olmadığını fark etmeden önce...
MARCA: Yeni forma tasarımındaki tehlike... Genç Muhammed harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak bulamadı.
AS: F.Bahçeli genç oyuncu hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu.
MUNDO DEPORTİVO: Bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına çok ilginç şeyler geliyor. İşte modern futbol...
DİARİO RECORD: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...
LA REPUBLİCA: Formada arma nerede? Forma armasız tasarlandı ancak Fenerbahçe forması giyen futbolcu bunu unuttu.