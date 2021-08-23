Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Süper Lig 2. hafta Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 23.8.2021 20:02 Son Güncelleme: 23.8.2021 20:02

Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Süper Lig 2. hafta Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın kanalı izle

Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Süper Lig 2. hafta Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunun 2. Haftası Galatasaray - Hatayspor maçıyla kapanıyor. İlk maçında galibiyete imza atan sarı-kırmızılı takım, evinde oynayacağı müsabakada Hatayspor karşısında kazanarak puan tablosuna üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler ise Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray Hatayspor maçı canlı izleme linki ve maçın son dakika detayları.

2021-2022 Süper Lig sezonu 2. Hafta kapanış maçında Galatasaray ile Hatayspor yeşil sahada bir araya geliyor. Mutlak galibiyet için sahaya çıkacak olan her iki takımın destekçileri Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig 2. Hafta Galatasaray - Hatayspor maçı canlı yayın kanalı detayları ve maçın tüm bilgileri şöyle;

  • Galatasaray - Hatayspor Süper Lig müsabakasında ilk düdük 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 21:45'de çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.



Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz…

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/galatasaray-ahatayspor-v3?autoplay=True



GALATASARAY İLE HATAYSPOR 3. RANDEVUDA

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Hatayspor ile ligde üçüncü kez karşılaşacak. Geride kalan 2 müsabakada iki takım da birer galibiyet aldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray yarın saat 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar deplasmanda ligin yeni takımlarından GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup ederken, bordo-beyazlılar ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki çim bakam çalışmalarından dolayı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Olimpiyat Stadyumu'nun 74 bin 753 kapasitesi bulunuyor. Korona virüs önlemleri kapsamında stadyumda yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci yer alabilecek.



3. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de üçüncü kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanırken, Hatay'daki mücadeleden de ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı.

İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı.

Sezonu erken açan Galatasaray bu zamana kadar 5'i Avrupa, 1'i lig maçı olmak 6 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de yaşadı.



EKSİKLER

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan yer alamayacak. Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalesinden dolayı 8 maç ceza alan Marcao takımla olmayacak. Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu devam ettiğinden forma giyemeyecek.



HÜSEYİN GÖÇEK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek'in yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Hüseyin Göçek, Süper Lig'de 275 maçta görev aldı. Bu müsabakaların 117'sinde ev sahibi takımlar, 84'ünü ise deplasman takımları kazanırken, 74 mücadele ise berabere sona erdi.

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Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle! Süper Lig 2. hafta Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın kanalı izle
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