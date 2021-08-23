Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 2. Hafta Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.8.2021 07:12 Son Güncelleme: 23.8.2021 07:12

Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 2. Hafta Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 2. Hafta Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig’in 2. Hafta kapanış maçında Galatasaray, Hatayspor’u konuk edecek. Ligin yeni sezonunda ilk maçında hanesine 3 puanı yazdıran sarı-kırmızılı ekip, evinde oynayacağı mücadele galip gelerek 2. Üç puanına imza atmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler “Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Merak konusu olarak araştırılan Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021-2022 Süper Lig sezonunda 2. Hafta GalatasarayHatayspor maçıyla sona eriyor. Yeni sezona galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip Hatayspor mücadelesinde de kazanan taraf olarak puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyenler Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya yoğun olarak devam ediyor.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig 2. Hafta Galatasaray - Hatayspor maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin bilgiler şöyle;

  • Galatasaray - Hatayspor maçında ilk düdük 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 21:45'te çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY, ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.



Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Arda Turan'ın tedavisine devam edildiği duyuruldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Uluslararası İlişkiler Danışmanı, Dünya Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un da antrenmanı takip ettiği kaydedildi.

HATAYSPOR, GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 2. Haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik, dar alan ve duran top çalışması gerçekleştirdi.



Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kentteki çalışmalarını tamamlayan Hatay ekibi, hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 2. Hafta Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?
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