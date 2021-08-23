Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 2. Hafta Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?

2021-2022 Süper Lig sezonunda 2. Hafta Galatasaray – Hatayspor maçıyla sona eriyor. Yeni sezona galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip Hatayspor mücadelesinde de kazanan taraf olarak puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyenler Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya yoğun olarak devam ediyor.
Süper Lig 2. Hafta Galatasaray - Hatayspor maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin bilgiler şöyle;
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
Arda Turan'ın tedavisine devam edildiği duyuruldu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Uluslararası İlişkiler Danışmanı, Dünya Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un da antrenmanı takip ettiği kaydedildi.
Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 2. Haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın kentteki hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik, dar alan ve duran top çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kentteki çalışmalarını tamamlayan Hatay ekibi, hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.