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Giriş Tarihi: 23.8.2021 16:34 Son Güncelleme: 23.8.2021 16:35

Nice ve Marsilya'ya çağrı! Olaylı maçın ardında...

AA
Nice ve Marsilya’ya çağrı! Olaylı maçın ardında...

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, dün akşam oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle her iki kulübü 25 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.

LFP'den yapılan yazılı açıklamada, Nice ile Marsilya arasında oynanan karşılaşmanın ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle durdurulması, ardından yeniden başlatılan maça Marsilyalı futbolcuların çıkmayı reddetmesiyle ilgili her iki kulübün 25 Ağustos'ta toplantıya çağrıldığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlerde LFP'nin maçın yeniden oynanması, Marsilya'nın hükmen galip ilan edilmesi veya maç skorunun geçerli sayılması yönünde karar alması beklendiği kaydedildi.

Ligin üçüncü haftasında oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşması, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle 77. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra maça kaldığı yerden başlaması kararı alınmış ancak Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti.

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, LFP'nin karşılaşmayı yeniden başlatma kararı aldığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

Fransız basınındaki haberlerde, maç sırasında çıkan olaylarda Marsilyalı futbolcular Luan Peres, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet'in yaralandığı belirtildi.

Nice, 49. dakikada Dolberg'in attığı golle Marsilya karşısında maçı 1-0 önde götürüyordu.

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Nice ve Marsilya'ya çağrı! Olaylı maçın ardında...
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