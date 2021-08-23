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Giriş Tarihi: 23.8.2021 13:00 Son Güncelleme: 23.8.2021 13:12

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

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Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

Son dakika haberi... Fransa'da dün oynanan Nice-Marsilya maçının ardından şok görüntüler ortaya çıktı. Nice taraftarlarının saldırdığı 3 Marsilyalı futbolcu yaralanırken, karşılaşma sonrası ise flaş bir karara imza atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Fransa'da dün oynanan Nice-Marsilya maçının ardından şok görüntüler ortaya çıktı. Nice taraftarlarının saldırdığı 3 Marsilyalı futbolcu yaralanırken, karşılaşma sonrası ise flaş bir karara imza atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

Fransa Ligue 1'de dün oynanan Nice - Marsilya maçına yaşanan olaylar damgasını vurdu.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

PAYET'İN SIRTINA ŞİŞE ATTILAR

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'nın deplasmanda oynandığı 1-0 geride olduğu Nice karşılaşması 74. dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

Marsilya'nın kazandığı korneri kullanmak için köşe noktasına hareketlenen Dimitri Payet'in sırtına tribünlerden şişe atıldı.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

HOLİGANLAR SAHAYA İNİP FUTBOLCULARA SALDIRDI

Acı içinde yerde kalan Fransız yıldız, ayağa kalktıktan sonra sinirle şişeyi tribünlere fırlattı.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

Takım arkadaşı Alvaro Gonzalez'in de Payet'e destek vermesinin ardından Nice taraftarları sahaya girdi ve olaylar giderek büyüdü.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

Reklam panolarını aşarak sahaya ulaşan holiganlar Marsilyalı oyunculara saldırdı. Bir taraftar, Payet'e tekme atmaya çalıştı.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

MARSİLYA'NIN 3 FUTBOLCUSU YARALANDI

Futbolcular ile taraftarların arasına giren güvenlik güçleri olayları kontrol altına almak için büyük çaba sarfetti.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

Olaylar sırasında Marsilya'nın 3 oyuncusu Dimitri Payet, Luan Peres ve Matteo Guendouzi yaralandı.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

SAMPAOLI'Yİ CENGİZ ÜNDER SAKİNLEŞTİRDİ

Sinirden çılgına dönen Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi oyuncuları güçlükle sakinleştirip soyunma odasına götürdü.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

Yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından Nice oyuncuları ısınmak için sahaya dönerken, Marsilya takımı sahaya çıkmayı reddetti.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

NICE SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Marsilya'nın sahaya dönmemesi nedeniyle maç 75. dakikada bitirildi. Karşılaşmayla ilgili son kararı, Fransa Futbol Federasyonu verecek.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

Yaşanan skandal sonrası Nice Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ancak henüz gözaltı olmadığını duyurdu.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

MARSİLYA BAŞKANI: CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞI İÇİN SAHAYA ÇIKMADIK

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere yayıncı kuruluşa verdiği demeçte, "Maçın yeniden başlaması kararı yetkililer tarafından alındı, ancak Marsilya bunu istemedi" dedi.

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

Marsilya Başkanı Pablo Longoria ise takımının sahaya çıkmama nedeni olarak şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

"Saldırıya uğrayan oyuncularımızın güvenliği için maça devam etmeme kararı aldık. Oyuncularımızın can güvenliği garanti edilmedi. Yaşananlar kabul edilemez. Hakem yanımızdaydı ve güvenliğin garanti edilmediğini bize doğruladı. Ancak Lig yönetimi, kamu düzeni nedeniyle maçın devamına karar verdi. Bu kabul edilemez, bu yüzden Marsilya'ya dönmeye karar verdik."

Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...

BELEDİYE BAŞKANINDAN MASKELİ BALO TEPKİSİ

Bu arada Marsilya Belediye Başkanı Benoît Payan da maçın ardından Twitter'dan "Yaralı oyuncular, kötü güvenlik. Maç asla yeniden başlamamalıydı. Üzücü karar. Bu maskeli baloda yer almayan ekibimle gurur duyuyorum" mesajını paylaştı.

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Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...
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