Son dakika haberi... Fransa'da dün oynanan Nice-Marsilya maçının ardından şok görüntüler ortaya çıktı. Nice taraftarlarının saldırdığı 3 Marsilyalı futbolcu yaralanırken, karşılaşma sonrası ise flaş bir karara imza atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...
PAYET'İN SIRTINA ŞİŞE ATTILAR
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'nın deplasmanda oynandığı 1-0 geride olduğu Nice karşılaşması 74. dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.
Marsilya'nın kazandığı korneri kullanmak için köşe noktasına hareketlenen Dimitri Payet'in sırtına tribünlerden şişe atıldı.
HOLİGANLAR SAHAYA İNİP FUTBOLCULARA SALDIRDI
Acı içinde yerde kalan Fransız yıldız, ayağa kalktıktan sonra sinirle şişeyi tribünlere fırlattı.
Takım arkadaşı Alvaro Gonzalez'in de Payet'e destek vermesinin ardından Nice taraftarları sahaya girdi ve olaylar giderek büyüdü.
Reklam panolarını aşarak sahaya ulaşan holiganlar Marsilyalı oyunculara saldırdı. Bir taraftar, Payet'e tekme atmaya çalıştı.
MARSİLYA'NIN 3 FUTBOLCUSU YARALANDI
Futbolcular ile taraftarların arasına giren güvenlik güçleri olayları kontrol altına almak için büyük çaba sarfetti.
SAMPAOLI'Yİ CENGİZ ÜNDER SAKİNLEŞTİRDİ
Sinirden çılgına dönen Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi oyuncuları güçlükle sakinleştirip soyunma odasına götürdü.
Yaşanan skandal sonrası Nice Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ancak henüz gözaltı olmadığını duyurdu.
MARSİLYA BAŞKANI: CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞI İÇİN SAHAYA ÇIKMADIK
Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere yayıncı kuruluşa verdiği demeçte, "Maçın yeniden başlaması kararı yetkililer tarafından alındı, ancak Marsilya bunu istemedi" dedi.
"Saldırıya uğrayan oyuncularımızın güvenliği için maça devam etmeme kararı aldık. Oyuncularımızın can güvenliği garanti edilmedi. Yaşananlar kabul edilemez. Hakem yanımızdaydı ve güvenliğin garanti edilmediğini bize doğruladı. Ancak Lig yönetimi, kamu düzeni nedeniyle maçın devamına karar verdi. Bu kabul edilemez, bu yüzden Marsilya'ya dönmeye karar verdik."
BELEDİYE BAŞKANINDAN MASKELİ BALO TEPKİSİ
Bu arada Marsilya Belediye Başkanı Benoît Payan da maçın ardından Twitter'dan "Yaralı oyuncular, kötü güvenlik. Maç asla yeniden başlamamalıydı. Üzücü karar. Bu maskeli baloda yer almayan ekibimle gurur duyuyorum" mesajını paylaştı.