Son dakika spor haberleri: Becali’den Morutan transferiyle ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Süper Lig'e Giresunspor galibiyetiyle başlayan ve UEFA Avrupa Ligi için play-off mücadelesi veren Galatasaray'da transferle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
FATİH TERİM'İN BEĞENDİĞİ MORUTAN GALATASARAY'LA ANLAŞTI İDDİASI
Galatasaray ile adı anılan Olimpiu Morutan'ın sarı kırmızılı kulüple anlaşmaya vardığı iddia edildi. Rumen basınına göre Galatasaray, oyuncunun kulübü Steaua Bükreş ile el sıkıştı.
STEAUA BÜKREŞ BAŞKANI BECALİ: MORUTAN'I GALATASARAY'A SATTIM
22 yaşındaki Rumen futbolcu Olimpiu Morutan için transfer açıklaması yapan kulüp başkanı Becali çarpıcı ifadelerde bulundu. Becali "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Morutan'ın bonservisi 5.7 milyon euro. Şu an 4.2 milyon euro ödeyecekler. Galatasaray UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro ödeyecek."
FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Morutan'ı sattığı için mutlu olduğunu açıkladı.
"MORUTAN 'YENİ HAGI' OLUR MU BİLMİYORUM"
Digisport'a konuşan Becali sözlerini şöyle tamamladı:
"Fatih Terim, Morutan'ı seviyor ama transfer miktarına o karar vermiyor. Moruțan'ın "Yeni Hagi" olup olmayacağını bilmiyorum ama gelecek vaat eden bir oyuncu. Ona bu yüzden bu paralar teklif ediliyor."