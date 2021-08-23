Yeni Malatyaspor İzmir’de yara sardı

Sahasında farklı Trabzonspor yenilgisi ile lige giren sarı-siyahlılar, Göztepe’yi Tetteh’in golüyle devirip moral buldu
Süper Lig'de İzmir'deki mücadelede Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 1-0 yenmeyi başardı. İzmir ekibinin baskısı altında geçen maçta Yeni Malatyaspor defansı ve kalecisi Ertaç başarıyla savunma yaptılar. Karşılaşmanın ikinci yarısında Aabid'inasistinde Tetteh konuk ekibi öne geçiren golüattığında dakikalar 56'yı gösteriyordu. Kalan bölümde oyun fauller yüzünden sık sık dururken Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç 87'de sakatlanıp, çıktı. 8 dakika uzayan maçta başka gol olmadı ve mücadele Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un tek gollü galibiyeti ile sona erdi.