Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi resmen başladı!

Bursaspor, Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Bursaspor tarafından yapılan açıklamada "Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.

Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor'da görev aldı. Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.