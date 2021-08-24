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Giriş Tarihi: 24.8.2021 11:23 Son Güncelleme: 24.8.2021 11:42

Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı!

Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi resmen başladı!

Bursaspor, Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Bursaspor, Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Bursaspor tarafından yapılan açıklamada "Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.

Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor'da görev aldı. Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.

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Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı!
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