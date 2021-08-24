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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Morutan G.Saray’da

Morutan G.Saray’da

Steaua Bükreş Başkanı Becali, 22 yaşındaki oyuncuyu G.Saray’a sattığını açıkladı. Morutan dün lig maçında da kadroya alınmadı

Steaua Bükreş'e Morutan pazarlıklarında taviz vermeyen G.Saray'ın taktiği işe yaradı. 15 milyon Euro'nun hayalini kuran Rumen ekibinin başkanı Becali, "Morutan'ı G.Saray'a sattım. Bonservisi 5.7 milyon Euro. Şimdi 4.2 milyon Euro, Avrupa Ligi gruplarına kalırlarsa da 1.5 milyon Euro bonus ödeyecekler. Ben memnunum'' ifadelerini kullandı. Romanya'da çıkan bu iddiaları yönetim henüz doğrulamazken, 22 yaşındaki Rumen oyuncu dün Steaua Bükreş'in ligde oynadığı Sepsi maçının kadrosuna da alınmadı.

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Morutan G.Saray’da
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