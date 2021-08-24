Morutan G.Saray’da

Steaua Bükreş Başkanı Becali, 22 yaşındaki oyuncuyu G.Saray’a sattığını açıkladı. Morutan dün lig maçında da kadroya alınmadı
Steaua Bükreş'e Morutan pazarlıklarında taviz vermeyen G.Saray'ın taktiği işe yaradı. 15 milyon Euro'nun hayalini kuran Rumen ekibinin başkanı Becali, "Morutan'ıG.Saray'a sattım. Bonservisi 5.7milyon Euro. Şimdi 4.2 milyonEuro, Avrupa Ligi gruplarınakalırlarsa da 1.5 milyon Eurobonus ödeyecekler. Ben memnunum'' ifadelerini kullandı. Romanya'da çıkan bu iddiaları yönetim henüz doğrulamazken, 22 yaşındaki Rumen oyuncu dün Steaua Bükreş'in ligdeoynadığı Sepsi maçının kadrosunada alınmadı.