Son dakika: Fenerbahçe'de iki bomba transfer! Yönetim imza için harekete geçti...

Son dakika haberi: Süper Lig'de 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arsenal'de forma giyen Sead Kolasinac transferi için her konuda anlaşıldı. Boşnak sol bek ile 3 yıllık kontrat yapılacak. Diğer yandan eski Beşiktaşlı Mısırlı yıldız Elneny ve Keita Balde de yönetimin önündeki isimler.

Süper Lig'de sakatlarına rağmen 2'de 2 yapan Fenerbahçe, Vitor Pereira 6 puan toplamayı başardı. Özellikle golcü konusunda sıkıtınlar yaşanya sarı lacivertliler yeni bir golcü arayışında. Fenerbahçe diğer yandan da sol bek transferinde de mutlu sona ulaştı.