Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de iki bomba transfer! Yönetim imza için harekete geçti...
Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:25 Son Güncelleme: 24.8.2021 09:30

Son dakika: Fenerbahçe'de iki bomba transfer! Yönetim imza için harekete geçti...

Son dakika: Fenerbahçe’de karar zamanı! Elneny ve Keita Balde transferleri...

Son dakika haberi: Süper Lig'de 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arsenal'de forma giyen Sead Kolasinac transferi için her konuda anlaşıldı. Boşnak sol bek ile 3 yıllık kontrat yapılacak. Diğer yandan eski Beşiktaşlı Mısırlı yıldız Elneny ve Keita Balde de yönetimin önündeki isimler.

Süper Lig'de sakatlarına rağmen 2'de 2 yapan Fenerbahçe, Vitor Pereira 6 puan toplamayı başardı. Özellikle golcü konusunda sıkıtınlar yaşanya sarı lacivertliler yeni bir golcü arayışında. Fenerbahçe diğer yandan da sol bek transferinde de mutlu sona ulaştı.

Son dakika: Fenerbahçe’de karar zamanı! Elneny ve Keita Balde transferleri...

FENERBAHÇE'DE KARAR ZAMANI

Fenerbahçe transferde hareketli bir haftaya başlıyor… Başkan Ali Koç ve ekibi, transferleri bu hafta bitirmeyi hedefliyor. Adı geçen oyuncular için son durum şöyle:

Son dakika: Fenerbahçe’de karar zamanı! Elneny ve Keita Balde transferleri...

SÖRLOTH DEFTERİ KAPANDI

SÖRLOTH: Fenerbahçe'nin Leipzig ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Oyuncu, Premier Lig'den teklif alma ihtimali nedeniyle bekleme durumundaydı. Fakat 25 yaşındaki Norveçli golcüyü, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad da istedi. Leipzig'in, futbolcuyu R.Sociedad'a kiraladığı belirtildi. Kanarya yeni adaylara bakacak.

Son dakika: Fenerbahçe’de karar zamanı! Elneny ve Keita Balde transferleri...

SOL BEKTE KOLASİNAC OLACAK

KOLASINAC: Hem Arsenal hem oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor. Boşnak sol bek ile 3 yıllık kontrat yapılacak.

Son dakika: Fenerbahçe’de karar zamanı! Elneny ve Keita Balde transferleri...

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI FENER'E

ELNENY: Tıpkı Kolasinac gibi Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Menajer önerisiyle yönetimin gündemine geldi. Teknik direktör Pereira'nın oyuncuyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Daha önce Beşiktaş'ta oynadı.

Son dakika: Fenerbahçe’de karar zamanı! Elneny ve Keita Balde transferleri...

KEİTAL BALDE HAMLESİ

KEITA BALDE: Menajerler tarafından teklif edildi. Monaco'da 1 yıl kontratı kaldı. Uygun maliyete gelirse sol kanat oyuncusu için hamle yapılabilir.

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Son dakika: Fenerbahçe'de iki bomba transfer! Yönetim imza için harekete geçti...
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