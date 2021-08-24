Son dakika: Fenerbahçe'de iki bomba transfer! Yönetim imza için harekete geçti...

Süper Lig'de sakatlarına rağmen 2'de 2 yapan Fenerbahçe, Vitor Pereira 6 puan toplamayı başardı. Özellikle golcü konusunda sıkıtınlar yaşanya sarı lacivertliler yeni bir golcü arayışında. Fenerbahçe diğer yandan da sol bek transferinde de mutlu sona ulaştı.
FENERBAHÇE'DE KARAR ZAMANI
Fenerbahçe transferde hareketli bir haftaya başlıyor… Başkan Ali Koç ve ekibi, transferleri bu hafta bitirmeyi hedefliyor. Adı geçen oyuncular için son durum şöyle:
SÖRLOTH DEFTERİ KAPANDI
SÖRLOTH: Fenerbahçe'nin Leipzig ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Oyuncu, Premier Lig'den teklif alma ihtimali nedeniyle bekleme durumundaydı. Fakat 25 yaşındaki Norveçli golcüyü, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad da istedi. Leipzig'in, futbolcuyu R.Sociedad'a kiraladığı belirtildi. Kanarya yeni adaylara bakacak.
SOL BEKTE KOLASİNAC OLACAK
KOLASINAC: Hem Arsenal hem oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor. Boşnak sol bek ile 3 yıllık kontrat yapılacak.
BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI FENER'E
ELNENY: Tıpkı Kolasinac gibi Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Menajer önerisiyle yönetimin gündemine geldi. Teknik direktör Pereira'nın oyuncuyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Daha önce Beşiktaş'ta oynadı.
KEİTAL BALDE HAMLESİ
KEITA BALDE: Menajerler tarafından teklif edildi. Monaco'da 1 yıl kontratı kaldı. Uygun maliyete gelirse sol kanat oyuncusu için hamle yapılabilir.