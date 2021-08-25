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Giriş Tarihi: 25.8.2021

600 bin euro’dan 5 yıllık imza

MEHMET ÖZCAN
600 bin euro’dan 5 yıllık imza

FCSB’ye 4.5 milyon, Avrupa Ligi’nde gruplara kalınması halinde 1.5 milyon Euro daha bonservis bedeli ödenecek. Rumen oyuncu 5 senelik imza atıp yıllık 600 bin Euro kazanacak

İdeal kadrosuna 3 takviye daha planlayan teknik direktör Fatih Terim, gönlünde yatan 3 isimden biri olan Olimipu Morutan'a kavuştu. (Diğer ikisi Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu) 22 yaşındaki 10 numara için ilk açıklama da FCSB Başkanı Gigi Becali'den geldi. Rumen kulübünün başkanı, "Morutan'ı 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Şimdi Morutan için 4.5 milyon Euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanırsa, 1.5 milyon Euro daha gelecek. Ben rakamdan memnunum" ifadelerini kullandı.

TERİM 'BEĞENİYORUM' DEMİŞTİ
KAP'a bildirilen genç futbolcu, Galatasaray'a 5 yıllık imza atacak ve her yıl için 600 bin Euro kazanacak. Rumen oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra transferi açıklanacak. Teknik direktör Fatih Terim, kazandıkları Hatay maçı sonrası Morutan için, "Kendisini beğeniyorum. Arkadaşlarımız da izledi. Genç, izlediğimiz yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. 10 Eylül'de TFF'ye liste vereceğiz. 14 yabancı maksimum ile. 2 Eylül'de de UEFA listemizi vereceğiz. O tarih arasında gidenler gidecek, gelenleri de alacağız" demişti.

YENİ 10 NUMARA İSTANBUL'A GELDİ
GALATASARAY'IN anlaştığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan dün gece İstanbul'a geldi. Romanya'nın Bükreş şehrinden uçağa binen genç futbolcu, Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte İstanbul Havalimanına indi. Bu sabah sağlık kontrolünden geçecek Morutan ardından sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

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600 bin euro’dan 5 yıllık imza
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