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Giriş Tarihi: 25.8.2021 10:08 Son Güncelleme: 25.8.2021 10:14

Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu açıklandı! 7 eksik var

Fenerbahçe’nin Helsinki maçı kadrosu açıklandı! 7 eksik var

Fenerbahçe, Helsinki ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçının kamp kadrosunu açıkladı. Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Mbwana Samatta, Filip Novak, Dimitris Pelkas, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Mbwana Samatta, Filip Novak, Dimitris Pelkas, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda yarın 1-0'lık galibiyetin rövanşında Helsinki'ye konuk olacak. Sabah saatlerinde bu karşılaşma için yola çıkan Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Vitor Pereira, kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia."

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Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu açıklandı! 7 eksik var
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