Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 26.8.2021 07:37 Son Güncelleme: 26.8.2021 07:38

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde torbalar belli oldu! İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri...

Son dakika haberi... Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Beşiktaş'ın kura çekimininde kaçıncı torbadan gireceği merak konusu. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica, Sazlburg ve Shakhtar Donetsk'in gruplara kalmasıyla birlikte Beşiktaş'ın kura çekimlerine hangi torbadan katılacağı belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Benfica, Shakhtar Donetsk ve Salzburg'un Şampiyonlar Ligi Play-off turunda gruplara kalması nedeniyle Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Siyah-beyazlıların gruptaki rakipleri saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg

Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
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