Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde torbalar belli oldu! İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Benfica, Shakhtar Donetsk ve Salzburg'un Şampiyonlar Ligi Play-off turunda gruplara kalması nedeniyle Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Siyah-beyazlıların gruptaki rakipleri saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund
3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg
Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.