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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Grup rekabete açık

Grup rekabete açık

KOCADAĞ: “Takımımıza güveniyoruz. İyi puanlar alıp hem ülkemizi sevindirmek hem de Beşiktaş’ın adını Avrupa’da daha yukarılara taşımak istiyoruz.”

KURA çekimi sonrasında Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımlarına güvendiklerini ve tüm planlamanın Şampiyonlar Ligi'nde başarı için yapıldığını söyledi. Ülke puanı adına da çok kritik bir süreç olduğunun altını çizen Kocadağ, "Çektiğimiz kura itibariyle rekabet edebileceğimiz takımlar olduğunu düşünüyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce başarılar elde ettik. İyi puanlar alıp hem ülkemizi sevindirmek hem de Beşiktaş'ın adını Avrupa'da daha yukarılara taşımak istiyoruz. Biz başından beri lig ve Şampiyonlar Ligi için planlarımız doğrultusunda transferlerimizi yaptık" diye konuştu.

BAŞKAN VODAFONE PARK'A DAVETLİSİN!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan ile bir süre sohbet etti. Ceferin Beşiktaş'a başarılar dilerken Erdoğan ise UEFA Başkanı'nı Başiktaş'ın Vodafone Park'taki Devler Ligi maçına davet etti.

KAHRAMANLARA BÜYÜK ÖDÜL
UEFA Başkanlık Ödülü bu sezon sağlık ekibine gitti. Danimarka'nın EURO 2020'deki Finlandiya maçında sahada kalbi duran Eriksen'e yardım eden kaptan Simon Kjaer ile Danimarka Sağlık Ekibi'ne verildi.

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