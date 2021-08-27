Muhteşem tören kartal’a göre kura

Temsilcimiz Beşiktaş, zor ama dişine göre kura çekti. Sporting, Ajax ve Borussia Dortmund ile eşleşti UEFA Başkanı Ceferin başta olmak üzere Avrupa futbolunun en ünlü simaları İstanbul'da kırmızı halıya çıktı Tam not verilen organizasyon için Başkan Ceferin, Türkiye'ye teşekkür ederken 32 dev takım 8 gruba dağıldı
Bütün dünyanın gözünün çevrildiği Şampiyonlar Ligi kura çekimi dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın C Grubu'nda Portekiz ekibiSporting, Hollanda temsilcisi Ajax veAlmanya'dan Borussia Dortmund ile eşleştiği organizasyonda 32 takım toplam 8 gruba dağıldı. UEFA Başkanı Ceferin ve UEFA yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra TFF Yönetim Kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Avrupa futbolunun ünlü simaları törene katıldı. Beşiktaş BaşkanıAhmet Nur Çebi dışında PSG'nin sahibiNasser-Al Khelaifi ve Lille BaşkanıOlivier Letang da başkanlar seviyesindekatılım gösteren isimler oldu. Futbolu bırakan yıldızlar Oliver Kahn, Van Der Sar, Franco Baresi ve Emilio Butragueno İstanbul'da efsanesi oldukları kulüpleri temsil etti.
SPORTING:
KADROSUNU KORUDU
VALENTIN Rosier transferi için Beşiktaş'ın yoğun temaslar kurduğu Sporting bu kez sahada rakip olarak Kartal'ın karşısında olacak. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni 85 puanla şampiyon tamamlayan başkent ekibi, ön liberoManuel Ugarte ile sağ bek RicardoEsgaio transferleri ile yeni sezona girdi.
Ülke: Portekiz
Piyasa değeri: 223.4 milyon Euro
Stat: Jose Alverde
Teknik direktör: Ruben Amorim
Yıldızı: Nuno Mendes (sol bek)
Başarıları: Portekiz Şampiyonluğu (19), Kupa galipleri (1)
AJAX:
KUPA KOLEKSİYONERİ
2020-21 sezonunda Hollanda Ligi'ni domine ederek en yakın rakibi PSV'nin 16 puan önünde 88 puanla zafere ulaşan Ajax, kadrosunu büyük ölçüde korurken, Feyenoord'dan sağkanat oyuncusu Steven Berghuis takviyesi gerçekleştirdi.
Ülke: Hollanda
Piyasa değeri: 344.9 milyon Euro
Stat: Johan Cruijff Arena
Teknik direktör: Erik ten Hag
Yıldızı: Dusan Tadic (Sol kanat)
Başarıları: Hollanda Şampiyonluğu (35), Şampiyonlar Ligi (4), UEFA Kupası (1), Kupa Galipleri (1), UEFA Süper Kupa (3)
B.DORTMUND:
HAALAND FAKTÖRÜ!
GEÇTİĞİMİZ sezon Bundesliga'da sezonu B.Münih ve Leipzig'in ardından 3. sırada bitiren B.Dortmund, direkt gruplara kaldı. 130 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip olan Haaland'ın transfer dedikoduları ile geçen yaz döneminde Jadon Sancho (85 milyon Euro) ayrılırken D.Malen (30 milyon Euro) takviyesi geldi.
Ülke: Almanya
Piyasa değeri: 557 milyon Euro
Stat: Signal İduna Park
Teknik direktör: Marco Rose
Yıldızı: Erling Haaland (forvet)
Başarıları: Almanya Şampiyonluğu (8), Şamp. Ligi (1), Kupa Galipleri (1), UEFA Süper Kupa (3)