Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Muhteşem tören kartal’a göre kura
Giriş Tarihi: 27.8.2021

Muhteşem tören kartal’a göre kura

MEHMET ÖZCAN
Muhteşem tören kartal’a göre kura

Temsilcimiz Beşiktaş, zor ama dişine göre kura çekti. Sporting, Ajax ve Borussia Dortmund ile eşleşti UEFA Başkanı Ceferin başta olmak üzere Avrupa futbolunun en ünlü simaları İstanbul'da kırmızı halıya çıktı Tam not verilen organizasyon için Başkan Ceferin, Türkiye'ye teşekkür ederken 32 dev takım 8 gruba dağıldı

Bütün dünyanın gözünün çevrildiği Şampiyonlar Ligi kura çekimi dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın C Grubu'nda Portekiz ekibi Sporting, Hollanda temsilcisi Ajax ve Almanya'dan Borussia Dortmund ile eşleştiği organizasyonda 32 takım toplam 8 gruba dağıldı. UEFA Başkanı Ceferin ve UEFA yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra TFF Yönetim Kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Avrupa futbolunun ünlü simaları törene katıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dışında PSG'nin sahibi Nasser-Al Khelaifi ve Lille Başkanı Olivier Letang da başkanlar seviyesinde katılım gösteren isimler oldu. Futbolu bırakan yıldızlar Oliver Kahn, Van Der Sar, Franco Baresi ve Emilio Butragueno İstanbul'da efsanesi oldukları kulüpleri temsil etti.

SPORTING:

KADROSUNU KORUDU
VALENTIN Rosier transferi için Beşiktaş'ın yoğun temaslar kurduğu Sporting bu kez sahada rakip olarak Kartal'ın karşısında olacak. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni 85 puanla şampiyon tamamlayan başkent ekibi, ön libero Manuel Ugarte ile sağ bek Ricardo Esgaio transferleri ile yeni sezona girdi.
Ülke: Portekiz
Piyasa değeri: 223.4 milyon Euro
Stat: Jose Alverde
Teknik direktör: Ruben Amorim
Yıldızı: Nuno Mendes (sol bek)
Başarıları: Portekiz Şampiyonluğu (19), Kupa galipleri (1)

AJAX:

KUPA KOLEKSİYONERİ
2020-21 sezonunda Hollanda Ligi'ni domine ederek en yakın rakibi PSV'nin 16 puan önünde 88 puanla zafere ulaşan Ajax, kadrosunu büyük ölçüde korurken, Feyenoord'dan sağ kanat oyuncusu Steven Berghuis takviyesi gerçekleştirdi.
Ülke: Hollanda
Piyasa değeri: 344.9 milyon Euro
Stat: Johan Cruijff Arena
Teknik direktör: Erik ten Hag
Yıldızı: Dusan Tadic (Sol kanat)
Başarıları: Hollanda Şampiyonluğu (35), Şampiyonlar Ligi (4), UEFA Kupası (1), Kupa Galipleri (1), UEFA Süper Kupa (3)

B.DORTMUND:

HAALAND FAKTÖRÜ!
GEÇTİĞİMİZ sezon Bundesliga'da sezonu B.Münih ve Leipzig'in ardından 3. sırada bitiren B.Dortmund, direkt gruplara kaldı. 130 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip olan Haaland'ın transfer dedikoduları ile geçen yaz döneminde Jadon Sancho (85 milyon Euro) ayrılırken D.Malen (30 milyon Euro) takviyesi geldi.
Ülke: Almanya
Piyasa değeri: 557 milyon Euro
Stat: Signal İduna Park
Teknik direktör: Marco Rose
Yıldızı: Erling Haaland (forvet)
Başarıları: Almanya Şampiyonluğu (8), Şamp. Ligi (1), Kupa Galipleri (1), UEFA Süper Kupa (3)

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan DEAŞ'a gözdağı: Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor
Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve canlı yayın kanalı detayları
Son dakika: Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Türkiye askerlerini Afganistan'dan neden çekti? Başbuğ'dan önemli yorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhteşem tören kartal’a göre kura
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA