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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Roma’yı kalecisi kurtardı

Roma’yı kalecisi kurtardı

Avcı, “Roma kalecisini tebrik ediyoruz. Onun devreye girdiği bir maç oldu. Elendik ama oyun olarak kaybetmedik” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı: "Bu ligin üzerinde bir takımla oynadık ama hiçbir zaman oyunu vermedik. İkinci yarıya da oyunun üstünlüğünü ele alarak başladık. Rakip kaleciyi hocası da tebrik etti, biz de tebrik ediyoruz. O devreye girdi, 3 tane net kurtarış yaptı. Daha sonra 2. golü yedik. 5 değişikliğin 4'ünü sakatlıktan yaptık. Çalıştığımız yerlerden gol yedik. Fizik kalitesi bizden daha iyi bir takımdı. Oyunun karşılığını alamadığımız bir deneyim kazandık. Oyun olarak kaybetmedik. Hep oyunun içindeydik. Bir geçiş takımına karşı yediğimiz goller bizi üzdü. Belki ikinci yarının başında gol atsak sonuç çok farklı olacaktı. Artık bu maçı unutup ileriye doğru bakmaya devam edeceğiz."

'TRABZONSPOR OYNADI TURU BİZ GEÇTİK!'
ROMA Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Çok daha iyi seviyelerde oynamaları gerekiyor. Trabzonspor iyi oynadı ama turu biz geçtik. Onları da tebrik ederim. Rui Patricio da geçit vermedi" diye konuştu. Öte yandan Portekizli teknik adamın son dakikalarda Nwakaeme'nin yanına giderek, bordo-mavili futbolcuya bir şeyler söyleyip, gülerek ayrılması dikkat çekti. Bu sahne sosyal medyada da paylaşıldı.

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Roma’yı kalecisi kurtardı
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