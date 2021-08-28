Son dakika: Usta yazardan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Bu grupta şansı olmaz..."

İkincilik artık bir üst turu garanti etmediğinden ve Devler Ligi'nden gelecek zor bir takımla eşleşeceğinden liderlik önemli olan. Hesap basit! Kadıköy'de firesiz, deplasmanda iki maçı yenilmeden geç! Fenerbahçe bunu yaparsa lider olur yoksa bunu yapan lider olur.