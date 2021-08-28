Son dakika: Usta yazardan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Bu grupta şansı olmaz..."

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi. Ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Temsilcilerimizin rakiplerinde; Muriqi, Onyekuru, Cengiz Ünder, Frey, Valbuena gibi tanıdık isimler yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım güçlü takımlarla eşleşirken, sarı-lacivertliler ise dişine göre bir kura çekti.
Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemi Bülent Timurlenk kurayı değerlendirirken, Galatasaray'ın grubunun Şampiyonlar Ligi ayarında olduğuna dikkat çekti. Turun şifrelerini de verdi. İşte Bülent Timurlenk'in o yazısı...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe dişine göre kura çekerken, Galatasaray ise Devler Ligi ayarında gruba düştü.
Kanarya, Vitor Pereira'nın eski takımı Olympiakos'un yanı sıra E.Frankfurt ve R.Antwerp ile tur mücadelesi yapacak. Serie A'dan Lazio'nun yanı sıra Fransız devi Marsilya ve Rus ekibi L.Moskova, Aslan'ın E Grubu'ndaki rakipleri oldu.
DIŞARIDAKİ 2 MAÇ ÇOK KRİTİK
Fenerbahçe, Galatasaray'a göre daha şanslı bir kura çekti. Olympiakos gerçek manada bir Şampiyonlar Ligi takımıdır ve Pire deplasmanı her takım için zordur. Fenerbahçe eski oyuncusu Valbuena ve eski Galatasaraylı Onyekuru'yu karşısında bulacak.
Defansta Sokratis, orta sahada M'Vila gibi tecrübeli isimler var. Frankfurt, Bundesliga'nın son dönemde yükselen takımlarından. Bir Alman takımı ile oynamak her zaman sağlam kondisyon gerektirir ki F.Bahçe son 2 maçında 110 km üstüne çıkarak bu mücadeleyi vereceğini gösterdi.
İkincilik artık bir üst turu garanti etmediğinden ve Devler Ligi'nden gelecek zor bir takımla eşleşeceğinden liderlik önemli olan. Hesap basit! Kadıköy'de firesiz, deplasmanda iki maçı yenilmeden geç! Fenerbahçe bunu yaparsa lider olur yoksa bunu yapan lider olur.
SAVUNMA TEKLERSE ŞANSI YOK
Galatasaray'ın karşısında iki üst düzey teknik adam var. Biri Lazio'da Sarri, diğeri Marsilya'da Sampaoli. Lazio'nun santrforu milli takımdan Immobile, forvet arkasının etkili adamı Luis Alberto!
Inzaghi sonrasında Correa'yı da kaybettikten sonra oyun planları değişti... Marsilya, çalkantılı bir kulüp. Sampaoli riskli futbol oynatan, rakibin açığını yakaladığında farkı bulan ama savunma zafiyetini gideremeyen bir teknik adam.
Rus ruleti gibi maçlar oynatıyor. Marsilya'nın kalesinde tecrübeli ama güven vermeyen Mandanda var. Ve elbette Veledrome... Avrupa'nın ambiansı en sıcak statlarından biri. Takımın en önemli hücum silahı ise Payet.
Galatasaray'ı yakın geçmişte Lokomotiv Moskova'yı Şampiyonlar Ligi maçında İstanbul'da yendiğini hatırlayalım. Ze Luis ve Smolov da çok etkili santrforlar. Burası zor bir grup. Takım savunması tekleyenin şansı olmaz.