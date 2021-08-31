Üniversite tercihlerinin bugün sabah saatlerinde açıklanmasıyla beraber 2021 KYK yurt başvuruları için de bekleyiş başladı. Üniversite eğitimini şehir dışında veya evine uzak konumda alacak olan vatandaşlar "2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yurtlara yapılacak yerleştirmelerin okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanması gerekiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte kayıt tarihleri ve ücretlerine ilişkin detaylar...
KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmaya başlanacak.
Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak.
Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.