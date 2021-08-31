Üniversite tercihlerinin bugün sabah saatlerinde açıklanmasıyla beraber 2021 KYK yurt başvuruları için de bekleyiş başladı. Üniversite eğitimini şehir dışında veya evine uzak konumda alacak olan vatandaşlar "2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yurtlara yapılacak yerleştirmelerin okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanması gerekiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte kayıt tarihleri ve ücretlerine ilişkin detaylar...