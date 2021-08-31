Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına sattı! Sağlık kontrolü... (Sabah.com.tr Özel)
Giriş Tarihi: 31.8.2021 13:23 Son Güncelleme: 31.8.2021 13:28

Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına sattı! Sağlık kontrolü... (Sabah.com.tr Özel)

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed’i Bordeaux takımına sattı! Sağlık kontrolü... Sabah.com.tr Özel

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da çok sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı! Sarı kırmızılılar, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i Fransa'nın Bordeaux takımına gönderdi. Galatasaray ile Bordeaux arasındaki anlaşmanın detaylarını ilk kez Sabah.com.tr açıklıyor. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde attığı golle taraftarın sevgisini kazanan Mostafa Mohamed, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılar, Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'i Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux takımına transfer oldu. Galatasaray'ın Ocay ayına kadar Zamalek takımına 4 milyon Dolar ödemesi gerekiyordu. Galatasaray, transferden ne kadar kazanacak?

SON DAKİKA: GALATASARAY'DA MOSTAFA MOHAMED SATILDI! YOLA ÇIKTI...

Galatasaray ile Bordeaux arasında Mostafa Mohamed'in transferi için anlaşmaya varıldı. Mısırlı forvet Fransa'ya sağlık kontrolü için yola çıktı!

Galatasaray Zamalek'e 4 milyon Dolar ödeyerek Mohamed'in bonservisini alacak ve oyuncuyu daha yüksek rakama Bordeaux'a satmış olacak.

Geçen sezon Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın tek golünü atan Mostafa Mohamed, sezonun ikinci yarısına damga vurmuştu.

Mostafa Mohamed, bu sezon aynı performansı gösteremedi. Mısırlı forvet bu sezon resmi maçlarda gol atamadı.

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Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına sattı! Sağlık kontrolü... (Sabah.com.tr Özel)
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