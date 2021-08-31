Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına sattı! Sağlık kontrolü... (Sabah.com.tr Özel)

SON DAKİKA: GALATASARAY'DA MOSTAFA MOHAMED SATILDI! YOLA ÇIKTI...
Galatasaray ile Bordeaux arasında Mostafa Mohamed'in transferi için anlaşmaya varıldı. Mısırlı forvet Fransa'ya sağlık kontrolü için yola çıktı!
Galatasaray Zamalek'e 4 milyon Dolar ödeyerek Mohamed'in bonservisini alacak ve oyuncuyu daha yüksek rakama Bordeaux'a satmış olacak.
Geçen sezon Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın tek golünü atan Mostafa Mohamed, sezonun ikinci yarısına damga vurmuştu.
Mostafa Mohamed, bu sezon aynı performansı gösteremedi. Mısırlı forvet bu sezon resmi maçlarda gol atamadı.