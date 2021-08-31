Son dakika… Galatasaray uzun yıllar boyunca takip ettiği Mostafa Mohamed'i, geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Mısırlı golcü, oyun stiliyle sarı-kırmızılı taraftarları geldiği ilk andan itibaren heyecanlandırmayı başardı.
Geçtiğimiz sezon özellikle Fenerbahçe derbisinde kaydettiği gol ve sonrasında sergilediği etkili performansıyla göze giren golcü oyuncu, bu sezona formsuz başladı.
Yeni sezonda henüz golle buluşamayan Mostafa Mohamed, ilk 11'deki yerini de Mbaye Diagne'ye kaptırdı.
İlk 11 oyuncusundan yedek oyuncu konumuna düşen Mostafa Mohamed, Galatasaray'da yeni sezona beklentilerin altında giren oyuncuların başında geldi.
Mbaye Diagne'nin İngiltere dönüşü yükselen performansı ve Halil Dervişoğlu'nun olası transferiyle birlikte Galatasaray'daki yerini kaybeden Mostafa Mohamed için teklif yağmaya başladı.
FRANSA'DAN TAKAS TEKLİFİ GELDİ
Ocak ayında Galatasaray'a transfer olmadan önce Fransız ekibi Saint-Etienne'in de kadrosuna katmak istediği Mısırlı golcü için bir başka Fransız takımı daha devreye girdi.
Falcao'nun bu sezon gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Mostafa Mohamed için yapılan teklifler, Galatasaray'da beklenmedik gelişmelerin yaşanmasına neden olabilir.
France Football muhabiri Nabil Djellit, Ligue 1 ekibi Bordeaux'nun Mostafa Mohamed için bir miktar para ve oyuncu takası teklifinde bulunduğunu yazdı.
Görüşmelerin sürdüğünü belirten Fransız muhabir, Bordeaux'un, 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Samuel Kalu'yu Galatasaray'a sunduğunu belirtti.
PSV'NİN DE İLGİSİ BULUNUYORDU
Fransız basınının yanı sıra Hollanda basınında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı PSV'nin, Mostafa Mohamed için teklifte bulunduğu yazıldı.
Hollanda ekibi, tecrübeli golcüsü Eran Zahavi'nin yerine Galatasaray'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak istiyor.
Eran Zahavi'nin ilerleyen yaşı nedeniyle yerine genç bir golcü transfer etmek isteyen PSV, Mostafa Mohamed ile ciddi şekilde ilgileniyor.
Mostafa Mohamed için teklifler alan Galatasaray, bu transferde Fatih Terim'in raporunu bekleyecek.