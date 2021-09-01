Filenin Sultanları’nın rakibi ev sahibi Sırbistan oldu

Çeyrek final müsabakasında Sırbistan, Fransa'yı 3 - 1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, 3 Eylül Cuma günü ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.
Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.