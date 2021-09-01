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Giriş Tarihi: 1.9.2021 23:03 Son Güncelleme: 1.9.2021 23:03

Filenin Sultanları'nın rakibi ev sahibi Sırbistan oldu

DHA
Filenin Sultanları’nın rakibi ev sahibi Sırbistan oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalindeki rakibi Sırbistan oldu.

Çeyrek final müsabakasında Sırbistan, Fransa'yı 3 - 1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, 3 Eylül Cuma günü ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

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Filenin Sultanları'nın rakibi ev sahibi Sırbistan oldu
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