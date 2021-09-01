Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Millilere son dakika şoku! Türkiye: 2 - 2 Karadağ (MAÇ SONUCU – ÖZETİ)
Giriş Tarihi: 1.9.2021 23:56 Son Güncelleme: 2.9.2021 00:02

Millilere son dakika şoku! Türkiye: 2 - 2 Karadağ (MAÇ SONUCU – ÖZETİ)

SABAH.COM.TR SPOR
Millilere son dakika şoku! Türkiye: 2 - 2 Karadağ MAÇ SONUCU – ÖZETİ

2022 FIFA Dünya Kupası G grubunda mücadele eden A Milli Futbol takımımız 4. karşılaşmasında Karadağ ile kozlarını paylaştı. Ayyıldızlı temsilcilerimizin Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcıyla bulduğu gollere Karadağ, Adam Marusic ile yanıt verdi. Maçın 90+7. dakikasında Karadağ, Risto Radunovic ile 2. golü buldu ve mücadele 2-2’lik skorla berabere tamamlandı. İşte maçın detayları.

Dünya Kupası eleme maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile yeşil sahada bir araya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında Cengiz Ünder'in golü bulmasının ardından Yusuf Yazıcı sahneye çıkarak milli takımımızın 2. golüne imza attı. Karadağlı Adam Marusic ise 40. dakikada savunmamızda yakaladığı boşluktan faydalanarak takımının ilk golünü kaydetti.

TÜRKİYE - KARADAĞ (MAÇ SONUCU - ÖZETİ)

Türkiye - Karadağ maç özeti ve tüm detayları şöyle;



A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında baskılı oynayan ayyıldızlı millilerimiz Cengiz Ünder'in kaydettiği klas gol sonrasında Yusuf Yazıcı'nın 2. gole imza atmasıyla karşılaşmadaki skor üstünlüğünü pekiştirdi. Millilerimizin 2. golüne karşılık, 40. dakikada Karadağlı oyuncu Adam Marusic'den geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik skorla A Milli Futbol Takımımızın lehine tamamlandı.



Mücadelenin ikinci yarısının ilk 10 dakikasında kritik gol pozisyonları yakalayan kırmızı-beyazlı temsilcilerimiz bu pozisyonlarda 3. golü bulamadı. Dakika 65'i gösterdiğinde 2. golün sahibi Yusuf Yazıcı oyundan çıkarak yerini Orkun'a bıraktı. Mücadelenin 75. dakikasında Burak Yılmaz, ceza yayı önünde kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşu gole çeviremedi. 81. Dakikada maçın ilk golünü atan Cengiz Ünder oyundan alındı ve Enes oyuna dahil oldu.



İstanbul Beşiktaş Vodafone Park'ta mücadelenin 90+7. dakikasında Karadağlı Risto Radunovic takımının 2. golünü atarak maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçlandı.



Böylelikle ayyıldızlı temsilcilerimiz 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda puanını 8'e yükseltti.

HABER: sabah.com.tr

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed gerçekleri! Zamalek'ten Galatasaray'a şok yanıt, yeni adresi için sürpriz iddia
SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var! "Ciğerlerime kadar indi"
3600 ek gösterge çıkacak mı? SABAH Memurlar o taslaklara ulaştı...
Son dakika: Benfica Gedson Fernandes için kararını verdi! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni bir program hazırlandı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Morita için yeni hamle! 3 isimle daha yollar ayrılıyor
KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?
Son dakika haberleri | Trabzon'da Emre Göktaş üç kızını katletmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika: Fatih Terim uzun süredir takip ediyor sürpriz transfer atağı! Mohamed, Zamalek'e dönüyor mu?
Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
ARKADAŞINA GÖNDER
Millilere son dakika şoku! Türkiye: 2 - 2 Karadağ (MAÇ SONUCU – ÖZETİ)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA