Dünya Kupası eleme maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile yeşil sahada bir araya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında Cengiz Ünder'in golü bulmasının ardından Yusuf Yazıcı sahneye çıkarak milli takımımızın 2. golüne imza attı. Karadağlı Adam Marusic ise 40. dakikada savunmamızda yakaladığı boşluktan faydalanarak takımının ilk golünü kaydetti.
Türkiye - Karadağ maç özeti ve tüm detayları şöyle;
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında baskılı oynayan ayyıldızlı millilerimiz Cengiz Ünder'in kaydettiği klas gol sonrasında Yusuf Yazıcı'nın 2. gole imza atmasıyla karşılaşmadaki skor üstünlüğünü pekiştirdi. Millilerimizin 2. golüne karşılık, 40. dakikada Karadağlı oyuncu Adam Marusic'den geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik skorla A Milli Futbol Takımımızın lehine tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısının ilk 10 dakikasında kritik gol pozisyonları yakalayan kırmızı-beyazlı temsilcilerimiz bu pozisyonlarda 3. golü bulamadı. Dakika 65'i gösterdiğinde 2. golün sahibi Yusuf Yazıcı oyundan çıkarak yerini Orkun'a bıraktı. Mücadelenin 75. dakikasında Burak Yılmaz, ceza yayı önünde kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşu gole çeviremedi. 81. Dakikada maçın ilk golünü atan Cengiz Ünder oyundan alındı ve Enes oyuna dahil oldu.
İstanbul Beşiktaş Vodafone Park'ta mücadelenin 90+7. dakikasında Karadağlı Risto Radunovic takımının 2. golünü atarak maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçlandı.
Böylelikle ayyıldızlı temsilcilerimiz 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda puanını 8'e yükseltti.