Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Al-Ettifaq, Vida için Beşiktaş'a 5 milyon Euro önerdi! Hırvat yıldız 15 milyon Euro'yu reddetti (ÖZEL)
Giriş Tarihi: 1.9.2021 12:56 Son Güncelleme: 1.9.2021 13:09

Son dakika: Al-Ettifaq, Vida için Beşiktaş'a 5 milyon Euro önerdi! Hırvat yıldız 15 milyon Euro'yu reddetti (ÖZEL)

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Al-Ettifaq, Vida için Beşiktaş’a 5 milyon Euro önerdi! Hırvat yıldız 15 milyon Euro’yu reddetti ÖZEL

Son dakika haberi... Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq, Domagoj Vida için Beşiktaş'a 5 milyon Euro bonservis teklif etti. Hırvat savunmacıya da 2 yıllık kontrat ve 5 milyon Euro net maaş + bonuslar önerildi. Vida teklifi direkt olarak reddetti.

Beşiktaş ile sözleşmesinin son senesine giren Domagoj Vida için transfer döneminin sonuna gelirken Suudi Arabistan takımı Al-Ettifaq'tan çok ciddi bir teklif geldi. Siyah beyazlılara Hırvat oyuncu için 5 milyon Euro bonservis teklif edildi.

Tecrübeli oyuncuya ise 2 yıllık kontrat ve 5 milyon Euro net maaşın dışında ekstra olarak kendisine sunulan bonuslarla 15 milyon Euro'yu bulan devasa bir sözleşme önerildi. Ancak Vida'nın takımdan ayrılmak istememesi ve Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri yapması sebebiyle teklifi direkt olarak reddetti.



Geçtiğimiz sezon başında da Vida'ya Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro maaş, Bentley marka lüks araba, lüks villa ve yat içerikli zengin bir teklif sunulmuş ancak 32 yaşındaki oyuncu kabul etmemişti.

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Son dakika: Al-Ettifaq, Vida için Beşiktaş'a 5 milyon Euro önerdi! Hırvat yıldız 15 milyon Euro'yu reddetti (ÖZEL)
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