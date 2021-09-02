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Giriş Tarihi: 2.9.2021 07:03 Son Güncelleme: 2.9.2021 07:03

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenci bu kez gözünü Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek olan KYK yurt başvuru tarihleri açıklamasına çevirdi. Şehir dışında veya okuldan uzak mesafede ikamet eden vatandaşların tercih ettiği yurtların belirli tarihlerde kayıt dönemi gerçekleşiyor. Bu noktada ise YKS sonuçlarıyla beraber en çok araştırılan bir konu “2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?” soruları oldu. Öğrenciler uygun fiyatla devlet bünyesindeki bu yurtlarda eğitim hayatları boyunca ikamet edebiliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, devlet öğrenci yurdu kayıtları ne zaman yapılacak? İşte kayıt ücreti ve başvuru tarihleri...

KYK başvuru kayıt tarihleri YKS sınav sonuçlarıyla beraber milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz senelere bakıldığında kayıtların 19 Ağustos 2019 günü başladığı ve 26 Ağustos 2019 tarihine kadar devam ettiği görülüyor. Hal böyleyken "2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. Üniversitelerde eğitim hakkı kazanan öğrenciler ikamet edecekleri devlet yurtlarına kayıt yaptırmak istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, devlet öğrenci yurdu kayıtları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmaya başlanacak.

Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak.

Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

KYK yurt başvuruları 2019 senesinde 19 Ağustos günü kayıtlarını başlatmış ve 26 Ağustos tarihine kadar devam ettirmişti. Başvurular KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet uzantısı ile yapıldı.

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KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?
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