MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg’den teknik adamlara eleştiri: Hakeme itiraz taktik oldu!

Türkiye'de bazı teknik direktörler tarafından oyuncuya 'Hakeme baskı yap, itiraz et' diye taktik veriliyor. Bu çok acı bir şey!.. Dördüncü hakemin, Sergen Yalçın'a yönelik 'El kol oynatma' sözleri hiç doğru değil. Ama bunu neden söylediğini de iyi anlamamız gerekiyor
Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap UilenbergSABAH Spor'a Türk hakemliğini ve gördüğü problemleri anlattı. İşte Hollandalı futbol adamınınaçıklamaları: "Geçtiğimiz sezon çokzorlu geçmesine rağmen ligin sonucunaetki edildiğini düşünmüyorum.Ama bu sezon da hakemlerimiz dahaiyi başlayabilirdi. Tartışmalarınerken başladığı konusuna da katılıyorum.Onlardan daha iyisini bekliyorum."Türkiye'deki tespitlerine de değinen Uilenberg, "Türkiye'de bazı teknik direktörlerce oyuncuya 'Hakeme baskı yap, itiraz et' diye taktik veriliyor. Hakem mesela sarı kart çıkaracak, etrafını sarıyorlar. Bir takıma eğitime gittim. Teknik direktör yoktu. 'Hakemin etrafını sarmamalısınız' dediğimde, 'Bunu bize anlatmayın, hocamızaanlatın, bizi o zorluyor' dediler. Bu çok acı bir durum" diye konuştu.
O SÖZ NEDEN SÖYLENDİ! Beşiktaş-Karagümrük maçındaki 4. hakemin, teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik ifade ettiği 'el kol oynatma' söylemini değerlendiren Hollandalı hakem hocası, "Bazen bu tarz hakemlergibi örnekler olabilir. Doğru değil. Ama4. hakem neden Sergen Yalçın'a bunlarısöyledi, bunu da düşünmemiz gerekiyor.Bu aşamaya hakemin nasıl geldiğinidüşünmeliyiz" çağrısında bulundu.
SÜREKLİ MHK DEĞİŞİYOR Jaap Uilenberg'in hakem müessesesi ile ilgili en önemli tespitlerinden biri istikrar. Hollandalı hakem hocası, "Türk hakemliğininbir problemi de devamlılık. Yaniistikrar. Örneğin; ben üç senedeüç MHK başkanı ile çalıştım.Sabri Çelik, Zekeriya Alp veSerdar Tatlı. Bunlar tabiigenel olarak sisteminzorladığı değişiklikler.Şu anda SerdarTatlı'nın devametmesindendolayı çok mutluyum" dedi.
IYILER SISTEMDE OLMALI
Yaş sınırı uzatılarak hakemliğe devam etmesi sağlanan Fırat Aydınus için Uilenberg, "Bu karar hakem yetiştiremediğimizden değildi. Ama iyi hakemlerinolabildiğince sistemin içinde kalmasıgerekiyor. Aydınus da öyle bir hakem. Bu yüzden de yaş sınırı yukarıya taşındı. İyilerin altında da yeni jenerasyonu hazırlamamız gerekiyor. Geçtiğimiz sezondan başladığımız bazı çalışmalar var ve devam ettiriyoruz" diye konuştu.
SÜPER LİG BAŞKANLARITATLI'YI ARIYOR!
TÜRKIYE'DE başkanlar fazla müdahale ediyorlar. Bu da bir sorun oluşturabiliyor. Geçenlerde bir Süper Lig başkanı, MHK başkanı Serdar Tatlı'yı arayıp, "Oyuncu yerde kaldığında pozisyonukesmeme konusu süper" demiş. Demek ki talimatlarıda doğru yönde ilerletiyoruz. Bazı kulüp başkanlarının söylediği her şey de doğru değil. Çünkü taraflı bakmak zorundalar. Dengeyi de yakalamalarılazım. Bazen tarafları sakinleştirmek içininanmadıkları şeyleri söyleyebiliyorlar.
AKRABA HAKEMLER BAŞKA YERDE DE VAR AMA...
Bütün ülkelerde akraba hakemliği vardır. Eğer hakemseniz, oğlunuz da hakem olmak ister. Ama aynıseviyede görev yapmalarıengellenir diğer ülkelerde.
BEŞİKTAŞ'IN HOCASI BASKI OLUŞTURUYOR
TÜRKİYE'DE büyük kulüplerin hakemler üzerinde baskıları olduğunu görüyorum ve hissediyorum. Özellikle büyük kulüplerin başkanlarının açıklamaları hakemler için büyük baskı unsuru haline geldi. Umarım hakemler bundan etkilenmiyordur. Beşiktaş'ın teknikdirektörü, kulübede hakemlerebüyük baskı oluşturuyor. Yardımcı olmaları gerekirken, zorlanıyoruz. Bu durum futbolun imajına zarar veriyor.
YABANCI SAYISI HAKEMİN İŞİ DEĞİL JAAP UILENBERG, TSYD Levent Şubesi'nde kural değişiklikleri ile ilgili basın mensuplarına verdiği brifingde Beşiktaş-Fatih Karagümrükmücadelesinde yaşananyabancı kuralı tartışmasınıaydınlattı. Uilenberg, burada hakemin sorumluluğu olmadığını söyleyerek, "Hakemlerin görevi, kuralları ve VAR protokolünü uygulamak. Hakemler, kaç yabancı sahada olmalı gibi müsabaka talimatlarından sorumlu değildir" dedi. Uilenberg'in konuşmasındanöne çıkan detaylar şu şekilde: AŞIL noktasında müdahalelerde önemli nokta, hız ile şiddet olması ve krampon çivilerinin aşil tendonuna temas etmesidir. Kramponunçivileri aşil tendonuna basmışise kırmızı gerekir ama oyuncunun topuğu yerde ise ve daha aşağı bastıysa sarı olur. VAR protokolünde 2'nci sarı kartlara karışılması konusunda bir protokol yok. SAVUNMA oyuncusu, hiç topa bakmıyorsa ve iki eliyle rakibini ittiriyorsa bu penaltı ve sarı kart olmalıdır. Eğer orta hakem bunu görmediyseVAR, hakemi uyarıdabulunmalı. Formadan tutmanınoyuncunun hareketiniengellemesi gerekir. Eğer tutupbıraktıysa bunda bir cezalandırılmagerekmez. EĞER ceza sahasına gelen bir ortaya ya da kaleye yönelmeyen topu oyuncu elini açıp kesiyorsa bu penaltıdır ve sarı kart gerektirmez.
Ama kaleye yönelen bir şuta oyuncu elini doğal olmayan konumda açıp müdahale ediyorsa bu sarı kart ve penaltıile cezalandırılmalıdır. BU sezon hakemlere, yerde yatan bir oyuncu olursa oyunu durdurmama talimatı verildi ama oyuncu başından sakatlandıysa ya da kafa kafaya çarpışma sonucuyerde kaldıysa pozisyon ne olursa olsun hakem maçı durdurmalı.