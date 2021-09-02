Mısırlı golcünün bonservisine sahip Zamalek'in işi bozduğu konuşulsa da SABAH Spor, perde arkasındaki detaylara ulaştı. İşte Mostafa Mohamed gerçekleri...
11'deki formasını Diagne'ye kaptıran 23 yaşındaki forvet, özel hayatına dikkat etmeyince hocası Fatih Terim'in gözünden düştü ve Bordeaux'ya gitme kararı aldı.
Yönetim, Zamalek'i ikna etme noktasına geldi ancak Falcao'nun takımdan ayrılması kesinleşince Mostafa Mohamed konusunda geri adım atıldı.
7 milyon Euro'ya anlaşılan Bordeaux'dan peşin ödeme yapması istendi. Galatasaray'ın uzlaşmacı tavır sergilememesi üzerine Fransızlar, Mısırlı golcüden vazgeçti.
'MOHAMED İNANILMAZ ÜZGÜN'
Bordeaux Başkanı Gerard Lopez'den Mohamed'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Lopez, "Mohamed inanılmaz üzgün, bu da bize acı veriyor. Kontrolünde olmayan bir şeyin ortasında kaldı. Bize bir problem olmayacağı yönünde garanti verilmişti" dedi.
3 MİLYON EURO'LUK FESİH
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da 53 maç kaçıran Falcao, 43 maçta 20 gol-3 asiste imza attı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldıza sözleşme feshi karşılığında 3 milyon Euro ödendi.
BÜLENT TİMURLENK - FALCAO'DAN TEK HATIRA KALDI
- Galatasaray'da haraketli saatler yaşandı. Falcao gitti, Halil geldi. Ne diyorsunuz?
Falcao zaten gitmişti, maliyeti duruyordu. Bu yüzden Halil Dervişoğlu, Galatasaray için artı güç demek. Terim'in takımı gençleştirme politikasına uyan yerli bir oyuncu olarak iki yıl sonra 6+5'e geçecek Türk futbolunda bugünden değerli bir oyuncu.
Halil'in gelişimi için bol şans bulması lazım ama G.Saray'ın ideal 11'inde bu ne kadar gerçek olur, göreceğiz. Falcao da G.Saray kariyerini bolca sakatlık ve her şeyden önemlisi bir dünya yıldızı olarak sıfır röportajla kapattı. Eldeki tek hatıra, Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı!
ANLAMSIZ BİR OPERASYON
- Mohamed'in Bordeaux transferi son anda iptal oldu. Bundan sonra ne olur?
Ben kirada oturduğum evi başkasına kiralayamam. Yoldan geçene beğendi diye de satamam. Bu transfer operasyonuna bir anlam veremedim. G.Saray, Mohamed'in potansiyelinin karşılığındaki 4 milyon doları bence çoktan ödemeliydi.
Bugünün futbolunda ucuz bir santrfor. Hepsinden önemlisi, oyuncu Florya'ya gelirken 'Saint Etienne'e git' diye baskı yapanlarla, önceki gün Bordeaux'ya götürenler aynı kişiler mi? Bence Galatasaray Başkanı bu konuları camiasıyla paylaşmalı.
Mohamed'in profesyonelliğe aykırı bir özel hayatı olduğuna dair dolaşan dedikodulara da yine Florya'nın dört duvarı arasında son vermeleri gerekiyor. 'Profesyonel futbolcu nasıl yaşar?' diye bilmiyorsa, ona bunu öğretecek insanlar vardır Galatasaray'da.