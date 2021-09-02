Halil'in gelişimi için bol şans bulması lazım ama G.Saray'ın ideal 11'inde bu ne kadar gerçek olur, göreceğiz. Falcao da G.Saray kariyerini bolca sakatlık ve her şeyden önemlisi bir dünya yıldızı olarak sıfır röportajla kapattı. Eldeki tek hatıra, Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı!