Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği eğitimin işleyişi hakkındaki yazıda yüz yüze eğitimin zorunlu mu yoksa gönüllülük esasına mı dayalı olduğu da yer aldı. Velilerin yüz yüze eğitim zorunlu mu, mecburi mi gibi soruları da böylece yanıt buldu. Okula gitmek zorunlu mu, online eğitim seçeneği var mı ve yüz yüze eğitim muafiyeti için veli izni gerekiyor mu gibi sorular öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte bu konulara ilişkin bakanlığın açıklamaları.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Yeni eğitim yılı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze olarak başlayacak. Eğitimin şekli ve formatı yalnızca yüz yüze olacağı için zorunlu kabul edilecek.