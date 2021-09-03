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Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:22 Son Güncelleme: 3.9.2021 13:22

YÖKDİL sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır?

YÖKDİL sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır?

YÖKDİL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdüren adaylar, “YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenecek?” diye araştırıyor. 29 Ağustos’ta gerçekleştirilen 2021-YÖKDİL/2 sınavı sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre eylül ayı içinde açıklanacak. İşte 2021 YÖKDİL sonuç sorgulama e-Devlet ekranı.

Adayların İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindeki yeterliliğini ölçen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer planlayan pek çok aday, YÖKDİL sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak diye merak ediyor. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuç tarihi ile birlikte sonuçların açıklanacağı adresi de paylaştı. İşte 2021 YÖKDİL sonuç sorgulama e-Devlet ekranı ve sonuç tarihi.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonucu, ÖSYM 2021 yılı sınav takvimine göre 21 Eylül'de açıklanacak. Ancak sınav değerlendirme sürecinin planlanan tarihten önce tamamlanması halinde sonuç ekranı daha erken erişime açılabilir.

YÖKDİL SONUÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?

YÖKDİL sonuçları ÖSYM sonuç ekranından ilan edilecek. Sınav sonuç ekranı sonuçların açıklanacağı 21 Eylül tarihinde erişime açılacak.

Sistem erişime açıldığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuç belgesine ulaşabilirsiniz.

ÖSYM YÖKDİL SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden 5 yıl boyunca geçerli olmaktadır. Buna göre, 2021-YÖKDİL sınavından kazanılan puan 2026 yılına kadar kullanılabilir. Sonuçlar, YÖK bünyesindeki kurumlar ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurumlarda geçerli olacaktır.

YÖKDİL NE İŞE YARAR?

YÖKDİL, adayın yabancı dil yeterlilik durumunu ölçmeye yaramaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşların öğrenci ya da personel alımında aradığı yabancı dil şartının sağlandığını belgelemek amacıyla kullanılır.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır?
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