Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF yaz okulu giriş belgesi: AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 4.9.2021 09:13 Son Güncelleme: 4.9.2021 09:13

AÖF yaz okulu giriş belgesi: AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı!

AÖF yaz okulu giriş belgesi: AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı!

AÖF yaz okulu sınavı için sayılı günler kala Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınava ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Öğrencilerin araştırmaları arasında AÖF sınavı online mı olacak ve hangi gün yapılacak soruları gündeme geliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılının son sınavı olan AÖF yaz okulu sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. İşte AÖF yaz okulu giriş belgesi alma ekranı ve linki!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) geçtiğimiz aylarda üniversitelerin bu yıl yüz yüze eğitimle faaliyete geçeceğini, AÖF yaz okulu sınavlarının da yüz yüze uygulanacağını duyurmuştu böylece AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak yüz yüze mi sorusu da yanıt buldu. Bu duyuruyla birlikte AÖF yaz okulu sınav tarihi de ilan edildi. AÖF yaz okulu hangi gün yapılacak, bu hafta mı? İşte sınav tarihi ve yaz okulu giriş belgesi.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, BU HAFTA MI?

AÖF yaz okulu sınavı kayıtları 5-9 Temmuz tarihlerinde alındı. Yaz Okulu sınavı 4 Eylül'de saat 14:00'te gerçekleşecek

AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

4 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan sınav, önceden belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak yapılacak. Sınav merkezlerinde, Koronavirüsle mücadele kapsamında gereken tüm önlemler alınacak. Adayların sınav süresince maskeli ve sosyal mesafeye uygun bulunması sağlanacak.

AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yaz okulu sınavına giriş için gerekli olan belgeye aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Son dakika haberleri | 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Borçlar siliniyor, devlet ödeyecek
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nedir?
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına mirasından pay vermişti...
Son dakika haberler | İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu
SON DAKİKA | Bülent Eczacıbaşı'ndan silahlı korumalarıyla baskın! Bodrum bu skandalı konuşuyor
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi
Başkan Erdoğan'ın o sözleri dikkat çekmişti! Türkiye'den rekor üstüne rekor
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF yaz okulu giriş belgesi: AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, hangi gün? AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA