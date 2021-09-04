Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) geçtiğimiz aylarda üniversitelerin bu yıl yüz yüze eğitimle faaliyete geçeceğini, AÖF yaz okulu sınavlarının da yüz yüze uygulanacağını duyurmuştu böylece AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak yüz yüze mi sorusu da yanıt buldu. Bu duyuruyla birlikte AÖF yaz okulu sınav tarihi de ilan edildi. AÖF yaz okulu hangi gün yapılacak, bu hafta mı? İşte sınav tarihi ve yaz okulu giriş belgesi.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, BU HAFTA MI?
AÖF yaz okulu sınavı kayıtları 5-9 Temmuz tarihlerinde alındı. Yaz Okulu sınavı 4 Eylül'de saat 14:00'te gerçekleşecek
AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
4 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan sınav, önceden belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak yapılacak. Sınav merkezlerinde, Koronavirüsle mücadele kapsamında gereken tüm önlemler alınacak. Adayların sınav süresince maskeli ve sosyal mesafeye uygun bulunması sağlanacak.
AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Yaz okulu sınavına giriş için gerekli olan belgeye aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ