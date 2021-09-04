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Giriş Tarihi: 4.9.2021 19:57 Son Güncelleme: 4.9.2021 20:04

Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor! 3 yeni hedef...

DHA
Galatasaray’da transfer operasyonu sürüyor! 3 yeni hedef...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirlemek zorunda kalsa da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı kulübün süper lig yarışı için kadrosuna yerli kaleci, defansif orta saha ve kanat oyuncusu takviyeleri yapılması yönünde çalışmaları olduğu öğrenildi.

Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Galatasaray Kulübü, Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek transfer döneminin son saatlerine kadar oyuncu arayışlarına devam ediyor. Bu transfer sezonunda 23,5 milyon Euro harcayarak kadrosuna 10 oyuncu takviye eden sarı kırmızılılar, yapılacak transferlerin Avrupa Ligi grupları için verilen UEFA listesine yetişmese de çalışmalarını sürdürecek.

ELNENY OLMADI

Süper Lig'in 3'üncü haftası berabere biten Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Her zaman Melo ve Fernando bulunmuyor" diyerek, takımda defansif orta saha istediğinin sinyallerini verdi.

Açıklamalar sonrası yönetim oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Premier Lig ekibi Arsenal'in kapısını çalan sarı kırmızılı yönetim, Mohamed Elneny için girişimlerde bulundu. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncunun 2.9 milyon euroluk maliyetini yüksek bulan yönetim transferden vazgeçti. Orta sahada 6 numara pozisyonunda yaşanan eksiklik nedeniyle fırsat transferi için son saatlere kadar arayışların süreceği belirtildi.

YERLİ KALECİ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Süper Lig'de bu sezon yürürlüğe giren 8+3 kuralından sonra yerli kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, şimdi de Bursaspor ile görüşme halinde. Göztepe'de forma giyen genç kaleci İrfancan Eğribayat'ın maliyetini fazla bulan yönetim, Rizesporlu Gökhan Akkan transferinden de kulübüyle olan gerilim nedeniyle vazgeçti.

Sarı kırmızılı yönetim, genç ve yerli kaleci transferi yaparak ilerleyen senelerde artacak yerli sayısı kuralının sorunlarını çözmeyi planlıyor.

AKBABA ALANYASPOR'A KİRALANDI

Galatasaray'da Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı. Bu sezonda kadro planlamasında bulunlamayan 28 yaşındaki orta saha, kiralık olarak gittiği eski kulübüyle anlaşma sağladı.

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Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor! 3 yeni hedef...
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