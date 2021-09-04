Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den sert sözler! "Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım"

Biz yine şampiyon olacağız. O gün söylediğimde de kimse inanmadı. Bu seneki kadroyu farklı yaptık. Ben kaybetsem, burada duramazdım. Eski yönetim hiç durmadı, hep saldırıyor. Bu kulüpte, bu tür bir şey hiçbir yönetime yapılmadı.