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Giriş Tarihi: 4.9.2021 14:38 Son Güncelleme: 4.9.2021 14:48

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den sert sözler! "Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım"

Son dakika: Ahmet Nur Çebi’den sert sözler! Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım

Son dakika... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı kulübü zor durumlardan alıp bugünlere getirdiğini ifade eden Çebi, "Beşiktaş için her şeyi yaparım. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım" dedi.

Son dakika... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin yaşadığı zor günlere değinen Çebi, kulüp için hapis bile yatabileceğini ifade etti.

İşte Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum ve koymaya devam edeceğim. Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım.

Jaap Uilenberg, Sergen hocamızın hareketlerini gündeme getirmeye çalışmış. Gitsin Almanya'da konuşsun bakalım, sana bunu yaptırıyorlar mı?

MHK'ye sesleniyorum, böyle isim vererek açıklama yapamazsınız. İkaz ediyorum, bir kere daha yaparsanız, bu şekilde cevap vermeyeceğiz. Niyetleri belli, hakemleri baskı altına almak. Geçen sene de yaptılar, başaramadılar. Yine başaramayacaklar.

Bütçeniz 65 milyon euro, limitiniz 30 milyon avro. Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon euro olmuş, 'Gideceğim.' diyor, son gün gitmiyor. Sen buradan 4 milyon euro maaş alırken sana birisi 400 bin euro veriyor. Önce bir utan.

Bir tanesi yazmış, 'Sihirbaz mısın?' diye. Elektrik ödenmiyordu, birden bire çalışanların maaşları ödenmeye başladı. Dalga geçiyor.

Kardeşim çok basit. Cebimden 110 milyon koydum, ailemin geleceğinden de 675 milyon TL feragat ederek kulübü 1.5 sene ayakta tutmaya çalıştım. Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz.

Biz yine şampiyon olacağız. O gün söylediğimde de kimse inanmadı. Bu seneki kadroyu farklı yaptık. Ben kaybetsem, burada duramazdım. Eski yönetim hiç durmadı, hep saldırıyor. Bu kulüpte, bu tür bir şey hiçbir yönetime yapılmadı.

AVCI'YA SERT SÖZLER...

Kusura bakmayın Abdullah Avcı, bunları söylemek zorundayım: Siz benimle uzlaşmadınız! Defalarca aradım, geliyorum dedi gelmedi. Ben kulüp başkanıyım ya! Benimle neden konuşmuyorsun?

Biz geldiğimizde Abdullah Avcı ile takımı 5-6 maç yukarı çektik. Sıkıntı maddiydi, biz o sıkıntıyı aştık ama sonrasında takım kötü gitmeye başladı.

'Olmuyorsa, ayrılalım' dedik. 'Siz gönderin, Türkiye'nin en büyük hocalarından biriyim, iş bulana kadar paramı alırım sonrasını almam' dedi. 'Büyük hocaysanız, bir takıma gidersiniz ve bu yükten kurtuluruz' dedik. Sonrasında defalarca aradım. Abdullah Avcı'yı defalarca aramama rağmen beni avukatına yönlendirdi.

Sen (Abdullah Avcı) 12 milyon alırken, benim hocam (Sergen Yalçın); sen gittiğin anda 2 milyona imza attı. Sonra da 6 milyona imza attı. İşte Beşiktaş'ın çocuğu.

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den sert sözler! "Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım"
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