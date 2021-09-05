Bir daha bu kadar yumuşak konuşmam!

Ahmet Nur Çebi, MHK danışmanı Uilenberg'e çok sert çıktı: "Uilenberg diye biri, Sergen Yalçın hocamızın üzerinden mesaj veriyor. Gitsin bakalım Almanya'da onu böyle konuşturuyorlar mı?" "Beşiktaş'ın hocasını örnek vererek eleştiri yapamazsın. Tekrarı olursa bu kadar yumuşak cevap vermeyeceğiz. Orada niyet belli"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda çok sert açıklamalar yaptı. Hedefinde MHK EğitimDanışmanı Jaap Uilenberg olanBaşkan Çebi, şunları söyledi:
Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum. Koymaya da devam edeceğim. Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genelkurul ne isterse yapılır. Beşiktaşiçin gerekirse hapis yatarım.
Tüzük yeni baştan yapılacak. Bir kere olsun, temiz yapalım istiyoruz. Biz 2 yıldır eski yönetim hakkında konuşmuyoruz.Yine birileri çıktı konuşuyor.(Fikret Orman'ı kast ediyor)
MHK BAŞKANI GÖREVİNİ YAPSIN
Geçenlerde Uilenberg diye bir danışman, Sergen Hocamız'ın el kol hareketlerini gündeme getirerek mesaj vermeye çalışmış. Gitsin Almanya'da bakalım onu böyle isim vererek konuşturuyorlar mı? MHK başkanını görevedavet ediyorum. Beşiktaşhocasını örnek vererek eleştiriyapamazsın. Bir kere daha olursa bu kadar yumuşak cevap vermeyeceğiz. Orada niyet belli; hakemleri baskı altına almak. Geçen sene bunu yapmaya çalışanlaroldu ama başaramadılar. Yinebaşaramayacaklar.
ÇOK BASİT; CEBİMDEN 110 MİLYON KOYDUM!
Bir tanesi yazmış, 'Sihirbaz mısın?' diye. Elektrik ödenmiyordu, birden bire çalışanların maaşları ödenmeye başladı. Dalga geçiyor. Kardeşim çok basit;cebimden 110 milyonTL koydum, ailemin geleceğindende 675 milyon TLferagat ederek kulübü 1.5 seneayakta tutmaya çalıştım. Birilerinin altını oyduk da birileri buradan gitmedi. İçinde bulundukları durumu görüp vınladılar! Şimdi 'altımı oydu' diyorlar. Ben kimsenin altını oymadım. Burası herkeseaçık, gelsin burada konuşsunlar.Trollere verecekleri parayı Beşiktaş'aversinler.
5 yıllıkyapılmış kontratlar var. Onları biz yapmadık, yönetmeye çalışıyoruz. Ödenen faizler ve faciakontratlar bunun sebebi. Bunlar bitene kadar işimiz biraz sıkıntılı.
KUSURA BAKMA ABDULLAH HOCAM!
Biz geldiğimizde Abdullah Avcı ile takımı 5-6 maç yukarı çektik. Sonra takım kötü gitmeye başladı. Hocaya sorunun ne olduğunu sordum, 'Eskiler burayı karıştırıyorlar' dedi. Kusura bakma Abdullah Hoca, bunları söylemek zorundayım çünkü benimle uzlaşmadınız. Hoca, 'Enerjim bitti.' dedi. 'O zaman ayrılalım' dedim. 'Siz gönderin. Türkiye'nin en büyük hocalarından biriyim. Kontratımda iş bulana kadar yazıyor' yanıtı verdi. Avcı'yı aramama rağmen beni avukatına yönlendirdi. Ben kulüp başkanıyım ya! Benimle niye konuşmuyorsun? Benim hocam; sen 12 milyon alırken, sen gittiğin anda 2 milyona imza attı. Sonra da 6 milyona imza attı. İşte Beşiktaş'ın çocuğu.
SANA TEKLİF EDİLEN PARADAN UTAN!
Bütçeniz 65 milyon Euro, limitiniz 30 milyon Euro. Hâlâ gönderemediğimiz futbolcular var. Adamın maliyeti 20 milyon Euro, 'Gideceğim' diyor, son gün gitmiyor. Buradan 4 milyon Euro alırken, sanabirisi 400 bin Euro veriyor. Önce bir utan! Beşiktaşlılar bu şampiyonluğu hak etti, rabbim nasip etti, biz de bu yola vesile olduk. Biz bu sene de şampiyon olacağız, yine söylüyorum.
SÜPER DÖRTLÜYE 3 MİLYON EURO!
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, transferlerle ilgili mali detayları paylaştı: "Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira dörtlüsü için geçmişte ödenen bonservis bedellerinin toplamı 234 milyon Euro. Bizim bu dörtlü için ödediğimiz tutar 3 milyon 150 bin Euro. Haziran 2019'da transfer edilen bazı oyuncuların yıllık maaşından daha düşük bir ücret."
BORÇ 4 MİLYAR 382 MİLYON LİRA
Beşiktaş'ın borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 lira olduğu açıklandı. 30 Haziran 2021 itibarıyla toplam borcun 520 milyon 638 bin 315 lirasının kulüp derneğine ait olduğu, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 lira olduğu aktarıldı.