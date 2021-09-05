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Giriş Tarihi: 5.9.2021 10:44 Son Güncelleme: 5.9.2021 10:57

Trabzonspor'da yeni transfer girişimi! Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Bradaric...

Trabzonspor’da yeni transfer girişimi! Burak Yılmaz’ın takım arkadaşı Bradaric...

Süper Lig'de 3'te 3 yapan Trabzonspor yaptığı flaş transferlerle sezona iddialı başladı. Gervinho, Hamsik, Bruno Peres ve Cornelius gibi yıldızları katan Trabzonspor transfer sezonunun son günlerinde sol beke takviye yapmak istiyor. Sol bek arayışını sürdüren Fırtına, Lille’de bölgesinin üçüncü alternatifi durumuna düşen Hırvat futbolcuya teklif götürdü. İşte transfer görüşmelerinin detayları...

Sezonu yaptığı flaş transferler iddialı giren Trabzonspor, ligde 3'te 3 yaparak 9 puanla lider durumda. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Bordo-mavililer 8 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonunun kapanmasından önce sol bek bölgesine bir takviye yapmak istiyor.

BURAK YILMAZ'IN TAKIM ARKADAŞI BRADARİC'E TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Kadrosunda sol bek olarak sadece İsmail Köybaşı'yı bulunduran Trabzonspor, Lille'in 21 yaşındaki sol beki Domagoj Bradaric'e teklif götürdü. Bordomavililerin Fransız ekibinden 550 bin Euro kazanan Hırvat oyuncuya 750 bin Euro maaş teklif ettiği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER ISRARCI

Yapılan transferlerle 3. sol bek konumuna düşen Bradaric'in Trabzonspor'dan gelen öneriye sıcak bakmadığı ancak bordo-mavililerin ısrarcı olduğu belirtildi.

NWAKAEME İLE DEVAM

2018'den beri Trabzonspor'da forma giyen Nwakaeme'nin sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek için görüşmeler başladı. 32 yaşındaki futbolcunun da kalmaya sıcak baktığını belirttiği görüşmelerde anlaşmanın kısa sürede sağlanması bekleniyor.

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Trabzonspor'da yeni transfer girişimi! Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Bradaric...
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