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Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:46

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu

4 Eylül’de düzenlenen AÖF yaz okulu sınavının sonuçları bekleniyor. Yüz binlerce açıköğretim öğrencisi, “AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” diye araştırıyor. AÖF yaz okulu sınavı kaç günde açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuç tarihi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından ilan edildi. İşte sonuçların açıklanacağı tarih.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2021 yılı son sınavı geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Yaz okulu sınavına giren adaylar, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Mezun olup olmadığını öğrenmek isteyen adayların "AÖF sınav sonucu kaç günde açıklanır?" sorusu fakültenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt buldu. İşte 2021 AÖF sınav sonuç tarihi!

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Eylül'de saat 14:00'da tek oturum olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav değerlendirme süreci tamamlandığında sabah.com.tr'de ilan edilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı son açıklamaya göre, sınav sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak. Bu açıklamaya göre, sonuçların en geç 20 Eylül'e kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.

AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı erişime açıldığında haberimizde yer alacak.

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