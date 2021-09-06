AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2021 yılı son sınavı geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Yaz okulu sınavına giren adaylar, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Mezun olup olmadığını öğrenmek isteyen adayların "AÖF sınav sonucu kaç günde açıklanır?" sorusu fakültenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt buldu. İşte 2021 AÖF sınav sonuç tarihi!

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Eylül'de saat 14:00'da tek oturum olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav değerlendirme süreci tamamlandığında sabah.com.tr'de ilan edilecek.