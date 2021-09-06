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Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:32 Son Güncelleme: 6.9.2021 09:33

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

Yeni haftanın ilk gününde “Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. En son 19 Ağustos tarihinde düzenlenen toplantıda pek çok önemli kararlar alınmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Açıklanan son kararlara göre ise; henüz aşı olmayan vatandaşlar için uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, sinema, tiyatro gibi toplu bulunulan yerlerdeki faaliyetler için PCR testi zorunluluğu getirildi. Öte yandan; “Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?” sorusunun yanıtı da belli oldu. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? İşte son bilgiler.

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?" sorularının yanıtları yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. Gözler gelecek resmi açıklamalara çevrilirken 6 Eylül Pazartesi bugün aynı zamanda okullar açıldı ve uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze eğitim başladı. Kritik toplantıda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirlerin üzerinde durulacağı da öngörülüyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (6 Eylül Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabine toplantısında yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

SAĞLIK BAKANI DA SUNUM YAPACAK

Diğer yandan koronavirüsle mücadelede güncel vaka ve vefat sayıları, bu sayıların içindeki aşı durumuna ilişkin istatistikler, aşılama ve test sürecine dair veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabinede paylaşılacak.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler ve tedbirler de masada olması beklenen diğer bir gündem maddesi.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
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