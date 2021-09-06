"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?" sorularının yanıtları yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. Gözler gelecek resmi açıklamalara çevrilirken 6 Eylül Pazartesi bugün aynı zamanda okullar açıldı ve uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze eğitim başladı. Kritik toplantıda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirlerin üzerinde durulacağı da öngörülüyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (6 Eylül Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabine toplantısında yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.
SAĞLIK BAKANI DA SUNUM YAPACAK
Diğer yandan koronavirüsle mücadelede güncel vaka ve vefat sayıları, bu sayıların içindeki aşı durumuna ilişkin istatistikler, aşılama ve test sürecine dair veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabinede paylaşılacak.
AFGANİSTAN'DA SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ
Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.
Ayrıca ekonomideki gelişmeler ve tedbirler de masada olması beklenen diğer bir gündem maddesi.